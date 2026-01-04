Confidenciales

“La caída de un dictador que se celebra no implica que guardemos silencio”: Roy Barreras frente a la captura de Nicolás Maduro

El aspirante presidencial aseguró que la compleja situación que vive el vecino país deja muchos interrogantes en Colombia.

Redacción Semana
4 de enero de 2026, 10:35 p. m.
Roy Barreras y Nicolás Maduro
Roy Barreras y Nicolás Maduro Foto: Semana/Getty Images

El precandidato presidencial Roy Barreras, quien participará el próximo 8 de marzo en la consulta del Pacto Amplio con Iván Cepeda y Camilo Romero, se pronunció frente a la situación que vive Venezuela tras la captura de Nicolas Maduro por parte de Estados Unidos.

Barreras aseguró que la compleja situación que vive el vecino país deja muchos interrogantes en Colombia, que se prepara para un año electoral donde se elegirá al próximo presidente de la República y al Congreso.

“Le voy a ganar a Cepeda”: Roy Barreras confirma consulta en marzo y define estrategia para derrotar a sus contrincantes

El aspirante presidencial aseguró que entre las preguntas que se hacen los colombianos es si la situación de Venezuela afectará a Colombia o si habrá una nueva ola migratoria de ciudadanos del hermano país.

“¿Colombia puede experimentar una situación de caos social y político como la que está está viviendo Venezuela y que ha llevado esta crisis?, ¿se desestabilizará la región", se cuestionó el precandidato presidencial.

Barreras aseguró que cualquiera de los escenarios frente a Colombia se podrían evitar si el presidente de la República piensa primero en el país, en salvaguardar las fronteras y que los ileales no aprovechen el caos.

“Colombia tiene instituciones, Colombia se apresta a una transición democrática pacífica y ejemplar. Cualquier injerencia extranjera en el proceso electoral y en el destino de Colombia es absolutamente inaceptable”, dijo.

Invitó a los colombianos a elegir un “gobierno estable, seguro, que garantice la unidad de la nación, la defensa de la democracia, de las instituciones y también de los derechos humanos.

La caída de un dictador que se celebra no implica que guardemos silencio frente a la ruptura de la Carta de Naciones Unidas. El respeto al derecho internacional es el que permite la paz entre las naciones”, manifestó.

