“Le voy a ganar a Cepeda”: Roy Barreras confirma consulta en marzo y define estrategia para derrotar a sus contrincantes

Desde Cali, en medio de una rueda de prensa con periodistas de la región, el exsenador y exembajador Roy Barreras confirmó que participará junto a Camilo Romero e Iván Cepeda en la consulta del Pacto Amplio el próximo 8 de marzo.

Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero, los primeros en confirmar su participación en la consulta del Pacto Amplio en marzo, que reunirá al petrismo

Camilo Romero, Iván Cepeda y Roy Barreras.

Señaló que espera poner en las urnas una votación cercana a los dos millones de votos, y que la estrategia será a través de su lista para el Congreso, donde cuenta con nombres y perfiles de todos los sectores políticos.

“Le voy a ganar a Cepeda. Tenemos todo para hacerlo y para que el Valle del Cauca vuelva a tener presidente después de un siglo”, señaló el precandidato.

Precandidato presidencial Roy Barreras. Foto: Samantha Chavez

Fuentes de la campaña de Barreras aseguran que en mediciones internas han crecido bastante y que darán la pelea al candidato del Pacto Histórico. Cabe recordar que Barreras es un curtido político que puede dar sorpresas en los comicios.

Roy confirmó que en su lista para la Cámara de Representantes y el Senado por el partido La Fuerza de la Paz hay importantes nombres, entre ellos el excandidato a la Alcaldía de Cali por el Pacto Histórico, Danis Rentería, quien aspirará al Senado.

Roy Barreras, anuncia su precandidatura presidencial desde Monserrate. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Vamos a sacar una votación importante. Tan importante que vamos a derrotar a Cepeda y seré el próximo presidente de la República”, señaló.

Agregó que, según sus cálculos políticos, la derecha no tendrá opciones claras para quedarse con la Presidencia de la República.

Cabe recordar que, en el pronunciamiento que hicieron los candidatos anunciando la consulta, señalaron que la convocatoria “permanece abierta a la adhesión posterior de otros partidos políticos, movimientos, nuevas ciudadanías y precandidaturas presidenciales de las izquierdas, el progresismo y el liberalismo socialdemócrata que compartan la tarea histórica de la unidad”.

Roy Barreras, precandidato presidencial en Monserrate. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En ese mismo sentido, también aseguraron que se podrán integrar todos los precandidatos que estén dispuestos a la ampliación efectiva de la democracia, el avance de una transición energética justa, la garantía de la seguridad humana, la defensa de la soberanía nacional, del ambiente y de los derechos de los animales.