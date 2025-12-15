Suscribirse

Roy Barreras reconoció “campanazo de alerta” para las elecciones de 2026

El precandidato a la Presidencia aseguró que hay una “ola” de la derecha que viene camino a Colombia.

Redacción Semana
15 de diciembre de 2025, 8:10 p. m.
El Debate entrevista de Yesid Lancheros al precandidato presidencial Roy Barreras.
Roy Barreras aseguró que el resultado de las elecciones presidenciales en Chile es un “campanazo de alerta” para Colombia. | Foto: Samantha Chavez

El precandidato presidencial Roy Barreras aseguró que el resultado de las elecciones presidenciales en Chile es un “campanazo de alerta” para los comicios de 2026 en Colombia.

“Compatriotas, compañeras, compañeros, todo colombiano progresista, todo colombiano que quiere un cambio real, que quiere un país más justo, tienen que escuchar el campanazo de alerta de Chile para que eso no nos vaya a ocurrir en Colombia”, afirmó Roy Barreras.

El político de ultraderecha José Antonio Kast ganó la contienda y se impuso sobre la líder comunista Jeannette Jara, con un resultado que le dio el 58,15 % de los votos y lo convirtió en el sucesor del presidente de izquierda Gabriel Boric.

Contexto: Polémico chat deja ver influencias del Gobierno en la Comisión Quinta: “Votar sí para sacarla de la discusión y que no moleste”

Barreras aseguró que hay una corriente cercana a la derecha que se está imponiendo en las elecciones presidenciales en varias partes de la región y advirtió que ese fenómeno viene camino a Colombia.

“Hay una ola de la derecha que está arrasando América Latina. Pasó primero en Argentina, ahora pasa en Chile, pasó en Bolivia, pasó en Paraguay, pasó en Ecuador, pasó en Perú, viene hacia acá. Vamos a detenerla. Nosotros no vamos a permitir que eso pase en Colombia. Ese retroceso brutal no va a ocurrir”, sostuvo el líder del partido La Fuerza.

Contexto: “Su triunfo es contundente. Pero no es triunfo para la vida”, Petro continúa cuestionando la victoria de José Antonio Kast

Barreras aseguró que tiene la capacidad de construir mayorías y señaló que “la unidad es la victoria” para las elecciones de 2026.

