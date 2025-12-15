Suscribirse

“Su triunfo es contundente. Pero no es triunfo para la vida”, Petro continúa cuestionando la victoria de José Antonio Kast

En un anterior mensaje, el mandatario colombiano expresó: “Vienen los vientos de la muerte”.

Redacción Semana
15 de diciembre de 2025, 5:23 p. m.
Gustavo Petro deberá lidiar por los últimos seis meses de su Gobierno con José Antonio Kast como nuevo presidente de Chile.
Pese a que ha venido arremetiendo con dureza por el triunfo electoral de José Antonio Kast como nuevo presidente de Chile, este lunes, 15 de diciembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, sorprendió con un nuevo mensaje.

En la publicación que hizo en su cuenta personal de X, el mandatario colombiano reconoció que la victoria de Kast fue “contundente”. Sin embargo, se mantuvo en las críticas por la línea ideológica de derecha que representa.

“Análisis bien tonto e insípido que no mira la historia de los pueblos. Como si la historia fuera un traspaso de modas superficiales y mercantiles. La corriente fuertemente ideológica que han seguido el economista Alejandro Gaviria y sus socios de aventura intelectual y financiera tiene su origen precisamente en el régimen de Pinochet y los Chicago Boys”, expresó el mandatario colombiano, en respuesta a un fuerte sablazo que le lanzó su exministro de Educación, Alejandro Gaviria.

Y agregó: “Creyeron que la sociedad se podría guiar simplemente por instrumentos de mercado libre y punto. Y que solo la teoría del libre mercado es científica en economía, cuando simplemente es una estafa crematística hecha para hacer buenos negocios y nada más. Chile es, por tanto, hoy una de las sociedades, con Colombia, más desiguales del mundo”.

“Y ahora, sin pena ninguna, como si no hubiera pasado nada, como si la crisis climática no hubiera ocurrido y como si estuviéramos aún en el nefasto 11 de septiembre de 1973, nos devuelven a revivir el neoliberalismo anacrónico y sin salidas para la sociedad democrática”, recalcó el jefe de Estado.

También dejó claro en el post: “Es un simple cambio dentro de las formas republicanas, dicen, que se le entregue el poder al señor Kast la presidencia por parte de una sociedad que aún añora a Pinochet. Es lo normal, el péndulo vuelve al lugar correcto de la historia, dicen. Era necesario matar al presidente Allende, dicen”.

“Pinochet representa a los nazis en la historia latinoamericana. Inicia la era del terrorismo de Estado y de la violencia en la política latinoamericana, la idea de normalizar simplemente que la izquierda debe ser extirpada, torturada y asesinada; no importan las razones sociales e históricas de su existencia”, manifestó el presidente colombiano.

Y agregó: “De eso no ha abjurado el fascismo latinoamericano. Por tanto, disfrazar los acontecimientos no sirve para nada. En el cono sur, como antaño, se han instalado de nuevo las ideas de Hitler y anida el liberticidio de las Américas allí, como en el pasado”.

“No es el retorno tranquilo al neoliberalismo, no. Es el paso del fin del neoliberalismo a la época de la barbarie suicida. Y los pueblos deben declararse entonces en resistencia, hasta que una mayoría trabajadora y juvenil vuelva a instalarse en la historia”, recalcó.

Finalmente, dijo Gustavo Petro: “Nadie cuestiona el resultado electoral del señor Kast en Chile, su triunfo es contundente. Pero no es triunfo para la vida y la humanidad. Y no nos pueden llevar, en aras de las buenas maneras, a confundir que la facción de Kast no sea verdaderamente fascista. Y con el fascismo no se congenia”.

