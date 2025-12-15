Cuando José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile, publicó una foto de Petro y se refirió a él

José Antonio Kast, nuevo presidente de los chilenos, se pronunció en su momento sobre Gustavo Petro, presidente de Colombia. Fue el 9 de enero de 2023, luego de que el mandatario colombiano visitara ese país y emitiera una serie de declaraciones.

José Antonio Kast, presidente electo de Chile | Foto: AFP

El 9 de enero de 2023, los presidentes de Chile y Colombia, Gabriel Boric y Gustavo Petro, respectivamente, condenaron en Santiago “el golpe de la extrema derecha” contra la democracia en Brasil, que calificaron de “acciones inaceptables”.

Se referían entonces al asalto, un día antes, de miles de bolsonaristas contra las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Tribunal Supremo en Brasilia. “Es un golpe de la extrema derecha contra algo que no quieren, que es la democracia”, dijo Petro en una declaración conjunta con su homólogo chileno en el palacio de La Moneda.

Boric, por su parte, dijo que “no puede haber matices” a la hora de condenar los hechos ocurridos en la capital brasileña por parte de partidarios del exmandatario Jair Bolsonaro (2019-2022), una semana después de la asunción al poder del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Estas acciones son inaceptables. Los silencios cómplices también y no pueden ser relativizadas ni obviadas”, agregó el mandatario chileno, quien reiteró su pedido a la región para que se organice una reunión urgente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Buscaremos con urgencia la convocatoria a una reunión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos con el objetivo de que el resto de los países de la región se pronuncien al respecto. El desafío no es menor, porque es la democracia lo que está en juego”, agregó ese año.

“Está en peligro la democracia; está en peligro el pacto democrático de las Américas, porque no es un problema exclusivamente sudamericano. Lo mismo que pasó en Brasilia pasó en Washington. Un poquito más ‘blanquitos’ los de Washington, pero fue lo mismo. Es un golpe de extrema derecha contra algo que no quieren: la democracia”, afirmó el mandatario colombiano.

Gustavo Petro y Gabriel Boric, presidentes de Colombia y Chile, respectivamente, el 9 de enero de 2023 en Santiago, capital chilena | Foto: Juan Diego Cano - Presidencia de la República de Colombia

La reunión entre ambos mandatarios se realizó en el palacio presidencial de La Moneda, que fue bombardeado por las fuerzas armadas en 1973 para instalar la dictadura de Augusto Pinochet y derrocar al gobierno del socialista Salvador Allende (1970-1973).

“Es hora de decir que eso que pasó hace 50 años en este mismo lugar no va a volver a pasar, que el camino de América Latina es irreversiblemente democrático”, añadió Petro en aquel momento.

Bajo este contexto se pronunció José Antonio Kast, el ahora presidente electo de los chilenos, en ese momento. “El Presidente de Colombia, Petro, tiene la osadía de venir a dar lecciones de democracia en Chile. Sí, el mismo que antes de ser diputado era guerrillero y usaba las armas para atacar al pueblo colombiano”.

El Presidente de Colombia, Petro, tiene la osadía de venir a dar lecciones de democracia en Chile. Si, el mismo que antes de ser Diputado, era guerrillero y usaba las armas para atacar al pueblo colombiano. pic.twitter.com/qZ3BQOJxdn — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) January 9, 2023

José Antonio Kast, el candidato más a la extrema derecha desde el fin de la dictadura del general Augusto Pinochet hace 35 años, arrasó en las elecciones del domingo y prometió “restablecer la ley” como presidente de Chile.

“Vamos a restablecer la ley. Vamos a establecer el respeto a la ley en todas las regiones”, dijo Kast en un discurso conciliador ante miles de seguidores en Santiago, algunos agitando banderas y retratos con la imagen de Pinochet. “Ganó la esperanza de vivir sin miedo”, sostuvo.

Kast, un abogado ultraconservador de 59 años, se impuso con un 58 % de los votos frente a la comunista moderada Jeannette Jara, que representaba a una coalición de izquierdas y consiguió el 42 %, según el conteo casi finalizado de los sufragios.

Asumirá el poder el 11 de marzo de 2026 por un período de cuatro años. El devoto católico y padre de nueve hijos promete deportar a casi 340.000 migrantes sin papeles, la mayoría venezolanos, y atacar de frente la criminalidad.

Defiende a la dictadura de Pinochet (1973-1990), que dejó 3.200 muertos y desaparecidos y decenas de miles de torturados y presos políticos. Ha dicho que si Pinochet estuviera vivo, habría votado por él.

“Ya estábamos bien cansados a nivel país del desgaste económico (…) Se extrañaba la derecha”, sostuvo Maribel Saavedra, una votante de Kast de 42 años que abría un champán en la calle para festejar. Esta asistenta social dijo esperar que Kast “refuerce el país con trabajo” y “regularice el tema inmigratorio”.

Primera protesta

Jara, una abogada de 51 años que fue ministra de Trabajo del gobierno de Gabriel Boric y redujo la jornada laboral a 40 horas semanales, admitió su derrota rápidamente y prometió una oposición “exigente”.

Apenas electo, Kast enfrentó su primera protesta. Decenas de manifestantes de izquierda fueron dispersados con potentes chorros de agua por la policía en Santiago, informó la prensa local. El metro debió cerrar un acceso a raíz de los incidentes.

El presidente argentino Javier Milei fue el primero de América Latina en felicitar a su “amigo” Kast. “Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada”, afirmó en la red social X.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo que espera cooperar con Kast para “fortalecer la seguridad pública, poner fin a la migración ilegal y revitalizar nuestra relación comercial”.

El presidente de Brasil, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, le deseó “pleno éxito” y dijo que seguirá trabajando para tener “excelentes relaciones bilaterales”.

Petro, por su parte, lamentó su triunfo. “La derrota en Chile es como si la Cabal o Rubio ganaran en Colombia. Ojalá las juventudes chilenas cuiden la tumba de Neruda. Con las palabras de Neruda y cerca de donde está su tumba frente al mar embravecido, fui feliz y la noche se llenó de estrellas. Y no me sentí abandonado. El fascismo en Chile no durará 40 años. Son otros los tiempos. Sé lo que pasa, no volveré a La Moneda como antaño, volvieron a matar al presidente. A la juventud de Chile les digo, abracen la vida y no se junten con la muerte jamás. Rubio extiende el cerco del odio, divisiones indígenas en Bolivia; ya tienen a su presidente Arce, hombre inteligente, preso; ya tienen a Castillo preso en el Perú; no se aguantó la oligarquía blanca y vieja que el Perú fuera dirigido por un profesor de vereda. Nos rodearon de presidentes presos porque nos quieren acorralar. Acorralar la idea de la Gran Colombia libertaria y el Caribe. Nos quieren dejar solos como en Cien años de soledad, pero somos el corazón vital del mundo y este corazón no puede morir ante los liberticidas. Arriba la Colombia libre, resistimos cinco siglos y gritaremos libertad”.

En Europa, el gobierno español felicitó a Kast por su victoria y expresó su voluntad de “trabajar de forma estrecha” con su próximo ejecutivo.

El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió asimismo al nuevo dirigente que ambos países sigan “trabajando juntos”.

“Un Pinochet sin uniforme”

Kast aseguró durante toda la campaña que Chile “se cae a pedazos”. Este fue su tercer intento de llegar a la presidencia, ahora como candidato del Partido Republicano que fundó hace cinco años, porque la derecha tradicional le parecía muy blanda.

En sus actos públicos, detrás de un vidrio blindado en uno de los países más seguros de la región, este exdiputado presentó a Chile casi como un Estado fallido dominado por el narco, que se aleja del “milagro económico” que lo tornó una de las naciones más exitosas de Latinoamérica.

El 63 % de los chilenos afirma que el crimen y la violencia son su mayor preocupación, seguido por el bajo crecimiento, según un sondeo Ipsos de octubre.

Aunque hay crímenes más violentos que han aumentado y han llegado al país bandas extranjeras como el Tren de Aragua, el miedo a la delincuencia en Chile es muy superior a las cifras de delitos violentos.

Muchos chilenos reclaman un cambio. Pero Cecilia Mora, una jubilada de 71 años, votó a Jara para preservar los beneficios sociales y porque Kast le parece “un Pinochet sin uniforme”.

“Quiero que mi país vuelva a ser tranquilo, que uno pueda caminar por las calles libremente sin el temor que te quiten la cartera”, pero “Kast me recuerda mucho a la dictadura”, dijo.

Un voto por temor al comunismo

En esta última campaña Kast evitó hablar de Pinochet y de otros temas que podían restarle votos, como su oposición al aborto bajo cualquier circunstancia.

Investigaciones periodísticas revelaron en 2021 que el padre de Kast, nacido en Alemania, fue miembro del Partido Nazi de Adolf Hitler. Kast afirma, por el contrario, que su padre fue un conscripto forzado en el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial y niega que haya sido un partidario del movimiento nazi.

Desde 2010, la derecha y la izquierda se alternan en el poder en Chile en cada elección presidencial. El voto fue obligatorio en estas presidenciales por primera vez en más de una década.

“No hay que pensar que (Kast) tiene un mandato súper fuerte para hacer lo que quiere”, porque mucha gente lo vota por temor a Jara, estimó Robert Funk, profesor de ciencia política de la Universidad de Chile.