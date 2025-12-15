Suscribirse

Polémico chat deja ver influencias del Gobierno en la Comisión Quinta: “Votar sí para sacarla de la discusión y que no moleste”

El representante Juan Pablo Salazar estuvo conversando con una asesora que le dio indicaciones sobre cómo votar un proyecto de ley.

Redacción Semana
15 de diciembre de 2025, 5:33 p. m.
Congresistas del Centro Democrático revelaron un chat del representante Juan Carlos Salazar con su asesora.
Congresistas del Centro Democrático revelaron un chat del representante Juan Carlos Salazar con su asesora. | Foto: Semana y cortesía

En la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes se reveló un polémico chat en el que el representante a la Cámara de la Asociación Agropecuaria y Campesina (Asointec), Juan Pablo Salazar, recibía indicaciones sobre cómo votar la discusión del proyecto de ley de tarifas de energía que está en trámite en esa corporación.

La imagen de la conversación fue publicada por los representantes del Centro Democrático, Óscar Villamizar y Vladimir Olaya, y en esta se aprecia la conversación del congresista con la que sería una asesora, quien le da indicaciones sobre cómo proceder en la discusión.

“Juan Pa, es que Julia dice que tiene impedimento. Entonces, votar sí para sacarla de la discusión y que no moleste. Para el de regulación justa”, le escribió quién sería la asesora que estaba acompañando el debate.

Contexto: Guillermo Alfonso Jaramillo está molesto porque no han aprobado la reforma a la salud y culpó a la Andi por las dilaciones en el debate

En ese mensaje, el nombre de Julia hace referencia a la representante del Nuevo Liberalismo, Julia Miranda, una de las congresistas independientes que no ha dudado en votar en contra de algunos proyectos que están entre los intereses del Gobierno.

La conversación de WhatsApp se refiere a la discusión del proyecto que busca regular los precios de las tarifas de energía para beneficiar a los departamentos con costos elevados en la factura de los servicios públicos.

Contexto: Paloma Valencia, indignada porque Iván Cepeda y el Pacto Histórico estarían “presionando” a la Fiscalía para liberar a procesados por vandalismo

El articulado le da facultades al presidente de la república para que haga ajustes en ese sector, una iniciativa que no le gusta a una parte de la oposición porque aseguran que sería un “cheque blanco” para que los mandatarios de turno intervengan el sistema.

En la conversación se lee que el representante Salazar respondió que seguiría las indicaciones sobre esa votación: “Claro que sí”, escribió. Luego, la presunta asesora hace referencia al impedimento que presentaría la representante Miranda. “El esposo es directivo de una empresa de energía”, detalló la funcionaria.

Contexto: Pacientes acuden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por crisis en el sistema de salud

Los representantes Villamizar y Olaya pidieron que el chat del representante Salazar con la asesora se proyectara en las pantallas de la Comisión Quinta, pero esa solicitud no fue atendida. “Esto es una denuncia pública lo que está sucediendo acá en la Comisión, que miembros del Gobierno nacional induzcan acá en la Comisión a cómo votar el articulado”, reclamó el representante Olaya. Los congresistas del Centro Democrático aseguran que el Gobierno nacional está presionando la votación.

