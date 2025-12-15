La crisis del sistema de salud en Colombia llegará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La Asociación Colombiana de Enfermos Hepáticos y Renales (ACEHR) presentará una solicitud formal ante esa instancia internacional para que se tomen medidas cautelares sobre la vulneración al derecho fundamental a la salud en Colombia.

La organización está representada por la hermana María Inés Delgado, quien se hizo conocer por su participación en las protestas contra el Gobierno nacional para reclamar por la crisis en el sistema y sus comparecencias ante el Congreso de la República para dejar en evidencia la difícil situación del sistema.

La solicitud de medidas cautelares alega que los pacientes trasplantados, hepáticos, renales y aquellos que sufren otras patologías no están teniendo la atención debida para tratar sus cuadros médicos.

La Asociación ACEHR alega que el país atraviesa por una crisis sanitaria que no tiene precedentes, situación que se desencadenó por las fallas y el deterioro progresivo del sistema, también por las afectaciones al bienestar y la calidad de vida de los pacientes y por los casos de muertes que se han presentado y que podrían haber sido evitables.

Los promotores de esa solicitud que será radicada ante la CIDH aseguran que el sistema atraviesa una “desfinanciación deliberada” que ha llevado al colapso de las entidades prestadoras del servicio de salud (EPS) y al colapso de las EPS que están intervenidas por el Gobierno nacional.

Otro de los puntos de la solicitud de medidas cautelares tiene que ver con las afectaciones que está sufriendo el talento humano en salud y el incumplimiento del Gobierno nacional a las órdenes judiciales sobre el sistema de salud.

#URGENTE

La asociación colombiana de enfermos hepáticos y renales, DENUNCIA ABANDONO del gobierno de @petrogustavo con los pacientes trasplantados y de todas las patologías sin tratamientos que están perdiendo la vida por la crisis de la salud



Gracias hermana Maria Ines Delgado… pic.twitter.com/RzfOCBYsgX — Pacientes Colombia (@Pacientesco) December 15, 2025