Paloma Valencia, indignada porque Iván Cepeda y el Pacto Histórico estarían “presionando” a la Fiscalía para liberar a procesados por vandalismo

La precandidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, no ocultó su molestia este lunes, 15 de diciembre, porque el precandidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, estaría presionando a la justicia para que se liberen 11 personas que están capturadas por fabricar explosivos y por protagonizar hechos vandálicos en el país.

“Iván Cepeda y el Pacto Histórico estarían presionando a la Fiscalía para liberar 11 procesados por fabricar explosivos, coordinar actos vandálicos, atacar el transporte público y a la Fuerza Pública”, escribió Valencia en sus redes sociales.

A su juicio, esta peligrosa banda se habría hecho pasar por estudiantes universitarios para ingresar a los campus y preparar sus actos delictivos.

“¿Necesitan a los encapuchados libres para tomarse la Universidad Nacional tras el fallo del Consejo de Estado que tumbó a Leopoldo Múnera?”, preguntó Valencia.

La senadora y precandidata reveló un comunicado de la Comisión Accidental de Seguimiento y Verificación a las Garantías y Situación de los Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad en el marco de la protesta social.

Allí, los congresistas —en su mayoría del Pacto Histórico— “dicen que la Comisión ha podido constatar, acorde al contenido de la imputación, que se distorsionan los hechos desconociendo las directivas de la Fiscalía”. Y solicitan garantías y respeto por el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a defenderse en libertad.

Las protestas de 2021 dejaron graves secuelas en la infraestructura de Cali, además, se registraron delitos como homicidios, secuestros, torturas y desaparición forzada. | Foto: Foto: Colprensa

“Evidenciamos que estos jóvenes han sido parte de diversas expresiones populares, víctimas de hostigamientos, señalamiento y persecución, que frecuentan los escenarios de participación de la Comisión donde han evidenciado una posición crítica y una articulación en el marco del derecho a la organización en consonancia con el artículo 37 de la Constitución”, se lee en el oficio. Allí se relacionan las identidades de los 11 capturados.

También aparecen los nombres de los senadores Robert Daza, Aida Marina Quilcué, Clara López, Isabel Cristina Zuleta, Iván Cepeda, Julián Gallo, Jahel Quiroga, Roberth Daza, Sandra Ramírez Lobo, entre otros.

Paloma Valencia recordó que, “después de un año de investigación, la Fiscalía y la Policía lograron capturar una peligrosa red que usaba las universidades como fortín para cometer delitos. Bombas molotov, papas bombas, motos quemadas y ataques al SITP son solo algunos de los hechos delictivos que habrían cometido estos encapuchados”.

La precandidata Paloma Valencia dijo que Iván Cepeda y el Pacto Histórico, que lidera Gustavo Petro, buscarían dejar en libertad a varios de los capturados en medio del estallido social. | Foto: Semana

Y preguntó: “¿Cuál es el afán de Iván Cepeda y el Pacto Histórico de ver libres a estos peligrosos sujetos? En 2024, tras la elección de Ismael Peña, encapuchados se tomaron el edificio Uriel Gutiérrez de la Universidad Nacional por más de dos meses. Los daños superaron los $3.000 millones. ¿Acaso planean repetir la dosis cuando el Consejo Superior restituya a Peña a la rectoría de la Nacional?“.