Suscribirse

Política

Polémico decreto del Gobierno investigará el estallido social: hay alarmas por supuesta “nueva JEP” que afectaría a uniformados

La norma contó con el visto bueno de los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
27 de noviembre de 2025, 4:10 p. m.
Presidente Gustavo Petro, estallido social
Presidente Gustavo Petro y estallido social. | Foto: Semana

El Gobierno Petro publicó un decreto que crea un comité de expertos para el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco de las protestas sociales entre los años 2019 y 2021.

Ya se anticipó una demanda para que el Consejo de Estado tumbe esta medida por las aparentes ilegalidades que la rodearían, pues se trataría de una “nueva JEP”, según indican quienes anuncian la acción.

Contexto: Petro cuestionó a los jueces que condenaron a integrantes de la primera línea: “¿Dónde están los juicios disciplinarios?”

La norma tiene las firmas de los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, quienes establecieron que se tratará de un mecanismo transitorio, extrajudicial, independiente, integrado por tres personas y que funcionará hasta el 31 de julio de 2026, todo con tres objetivos.

Gustavo Petro estallido social
Estallido social y Gustavo Petro. | Foto: SEMANA

El primero pretende “documentar y analizar antecedentes, hechos y patrones de comportamiento que puedan constituir violaciones a los derechos humanos ocurridas en el período comprendido entre los años 2019 – 2021, así como hechos o acciones posteriores relacionados con contextos de protesta social”.

El segundo va encaminado a “identificar las acciones y omisiones de los agentes del Estado y particulares que, presuntamente, hayan actuado con su omisión, aquiescencia, tolerancia, apoyo o coordinación en la vulneración de derechos humanos en contextos de protesta social”.

El tercer objetivo estableció “formular recomendaciones a las instituciones del Estado para el respeto, protección, prevención y garantía de los derechos humanos de quienes participan en acciones de movilización y protesta social, entre ellas, la no estigmatización y no criminalización, el acceso a la administración de justicia, el derecho a la verdad y garantías de no repetición”.

Contexto: Fuerte choque entre Gustavo Petro e Iván Duque por el estallido social: “Incendiaron el país”

Polémico decreto del Gobierno Petro. by info-semana

En todo caso, se aclaró que este comité de expertos no tendrá las facultades para la determinación de responsabilidades penales, civiles, administrativas o disciplinarias.

La controversia por el decreto

Uniformados, reservistas, estudiantes universitarios y el exministro de Defensa Diego Molano expresaron que esta norma constituiría un abuso de poder y una violación directa a la Constitución.

Ellos advierten que el Ejecutivo estaría intentando recrear “una JEP” con aparentes facultades inconstitucionales e ilegales para “investigar” a los soldados y policías que actuaron en el estallido social.

El ministro del Interior, Daniel Palacios, y el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, han advertido los planes criminales. Ya se han tomado medidas para evitar desmanes en la jornada electoral.
El Gobierno Petro publicó un decreto que crea un comité de expertos para el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco de las protestas sociales entre los años 2019 y 2021. | Foto: JUAN ZARATE / juan carlos sierra-semana

“No podemos permitir que, bajo el pretexto de ‘esclarecer’ los hechos, se intente, sin competencia legal alguna, fabricar responsabilidades políticas o jurídicas a quienes, con valentía y determinación, protegieron la democracia y garantizaron la supremacía de la Constitución durante los disturbios de 2019 y 2021”, afirman los demandantes.

Ellos presentarán cuatro argumentos ante el Consejo de Estado para que se reconsidere esta norma, pues insisten en que sería ilegal:

  • Habría presunta usurpación del poder Judicial.
  • Habría un aparente ataque a la privacidad y al debido proceso.
  • Habría un posible desconocimiento de la presunción de inocencia.
  • Habría supuesto daño al honor de la fuerza pública.
Contexto: Compromiso Valle: el estallido social se transforma en unión ciudadana

Entre otras cosas, se dijo: “El Ejecutivo no tiene autoridad para investigar. Las funciones de perseguir delitos y sancionar faltas son exclusivas de la Fiscalía, la Procuraduría y los jueces. Al crear un comité con estas atribuciones, el Gobierno rompe la separación de poderes y desconoce el diseño constitucional del Estado”.

También causa ruido a los demandantes la idea del Gobierno Petro de que las entidades de su administración, sin excepción, deberán colaborar con la entrega de información necesaria para el cumplimiento del mandato que se le encomendó al comité.

Primera linea, portal resistencia
En Bogotá, en el Portal Américas de TransMilenio, el Paro Nacional en Colombia de 2021 tuvo su 'portal resistencia', como en Cali fue Puerto Rellena. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

En la queja se interpretó esta decisión como “un ataque directo al debido proceso, la intimidad y el habeas data. La norma expone datos personales de ciudadanos y de la fuerza pública, sin garantizar su derecho a la defensa”.

Otra de las preocupaciones es que el comité evaluará hechos y sacará conclusiones “sin ofrecer el mecanismo básico de defensa o contradicción a las personas señaladas. Esto transgrede de manera flagrante la presunción de inocencia”, explicaron los demandantes.

Detalles del comité

El comité estará integrado por tres personas “de las más altas calidades éticas y profesionales, con experiencia, formación y conocimiento en derechos humanos. Estas personas deberán ser postuladas por organizaciones sociales de la sociedad civil con trayectoria en la defensa y protección de víctimas de violaciones a los derechos humanos”, entre otros.

Serán contratados a través del Ministerio del Interior y contarán con un equipo técnico investigativo, integrado por nueve personas, con plata que también saldrá del Ministerio del Interior y de Justicia.

Contexto: ¿Estallido social 2.0? Advierten los mismos patrones de 2021 previo a elecciones y le hacen pregunta directa al presidente Petro

Una vez esté listo el informe, se estableció que será el presidente el encargado de exponerlo públicamente a través de los medios de comunicación, las redes sociales institucionales y otros espacios públicos de difusión.

Mientras el Gobierno Petro avanza en la socialización de este decreto e invita a la postulación, ya se radicó la demanda ante el Consejo de Estado.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Se adelantó la Navidad en Millonarios: directiva “ha rescindido” a jugador que no quería la hinchada

2. Coronel del Ejército fue baleado por sicarios en una concurrida vía de Popayán, Cauca

3. Esposa de soldado asesinado tuvo cara a cara con Petro y le dejó desgarrador mensaje: “Yo solo lo esperaba a él”

4. Marcelo Gallardo dio la lista de jugadores que no siguen en River: un colombiano y tres ídolos

5. Caso Calarcá: exministros de Duque declararán en la Procuraduría contra el general Juan Miguel Huertas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gobierno Petroestallido social

Noticias Destacadas

Presidente Gustavo Petro y la esposa de un soldado asesinado

Esposa de soldado asesinado tuvo cara a cara con Petro y le dejó desgarrador mensaje: “Yo solo lo esperaba a él”

Redacción Semana
Abelardo de la Espriella, Vicky Dávila, Germán Vargas Lleras, Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñalosa.

Entre los candidatos de derecha y centroderecha, Abelardo de la Espriella tiene 43% de probabilidades de ganar; los siguientes cuatro suman el 14% en conjunto

Redacción Semana
Abren indagación contra Benedetti por llamar “loca” y “delincuente” a magistrada Lombana.

“Me coge en frío”: Armando Benedetti sobre suspensión del general Juan Huertas y de Wilmar Mejía por los archivos de alias Calarcá

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.