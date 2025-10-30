Fuerte choque entre Gustavo Petro e Iván Duque por el estallido social: “Incendiaron el país”

El presidente de la República, Gustavo Petro, y el exmandatario colombiano Iván Duque protagonizaron una nueva tensión que se trasladó a X, con un intercambio de mensajes.

La disputa se originó por el llamado estallido social, el cual se presentó en el Gobierno Duque, en el cual tomó fuerza la primera línea, grupo que puso en aprietos al comercio del país con bloqueos y actos vandálicos.

El primero en lanzar una aguda pulla fue el expresidente Iván Duque; lo hizo en una entrevista que dio a SEMANA, allí le pasó a Petro una fuerte factura.

“Tanto que se quejaban y nosotros dejamos pagados a marzo de 2022; era muy buena parte de la deuda del FPEC (Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles). Y este Gobierno, que salió a decir que era un desastre, cuando nosotros tuvimos que subsidiar el precio de muchos de los combustibles para permitir la reactivación económica y enfrentar la pandemia, pues aquí no quisieron tocar el diésel durante casi cuatro años, y eso es lo que tiene hoy el déficit mucho más grande de lo que estaba en agosto del año 2022”, afirmó Duque.

Quienes incendiaron el país con bloqueos hoy guardan silencio ante el alza de la gasolina y la peor crisis fiscal en años. Nosotros subsidiamos combustibles para proteger a los más vulnerables y reactivar la economía. El tiempo desenmascara la hipocresía y confirma quién gobernó… pic.twitter.com/iVBxpbslpX — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) October 30, 2025

El expresidente agregó: “Eso le muestra a usted cuál ha sido el manejo; aquí se acabó en el Gobierno Petro el Comité Nacional del Paro, ya no hay Comité Nacional del Paro, porque todos los que eran los voceros o están en el Gobierno o hacen parte de la coalición del Gobierno en el parlamento. Claramente era una intencionalidad política de sabotear, de tratar de incendiar el país de nuevo, bajo el síndrome de Nerón”.

Gustavo Petro, Iván Duque | Foto: Presidencia / SEMANA

“Yo creo que hoy afortunadamente el país ya se ha dado cuenta y sabe que el camino de cara a 2026 es pasar la página de esta horrible noche y construir un escenario de un gobierno que tenga una amplia coalición parlamentaria, que tenga claridad frente a las acciones que, de manera gerencial, debe asumir desde el 7 de agosto y sacar el país adelante, después de todo este desastre”, concluyó Iván Duque.

Luego, Gustavo Petro le respondió a Duque, por medio de su cuenta personal de X: “Nunca supiste por qué el estallido social. Te cuento: fue porque le pusiste impuestos a la comida de los pobres y la gente que trabaja. Hiciste tamaña salvajada cuando estábamos bajo el COVID, sin pena, mientras le entregabas el dinero de los préstamos públicos a los más ricos de Colombia”.

Nunca supiste por que el estallido social. Te cuento: fue porque le pusiste impuestos a la comida de los pobres y la gente que trabaja. Hiciste tamaña salvajada cuando estábamos bajo el COVID, sin pena, mientras le entregabas el dinero de los préstamos públicos a los más ricos de… https://t.co/erVvYHbGx4 pic.twitter.com/cMp3zQLiRI — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 30, 2025