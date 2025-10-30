Suscribirse

Petro aseguró que se editarán un millón de libros sobre su vida en idioma persa, pero Grok, IA de X, dio una inesperada respuesta

El mensaje del presidente lo publicó en su cuenta personal de X.

Redacción Semana
30 de octubre de 2025, 3:56 p. m.
El presidente Gustavo Petro durante el Consejo de Ministros del 21 de octubre.
Gustavo Petro. | Foto: Captura en pantalla transmisión Presidencia de la República

Un particular mensaje público el presidente de la República, Gustavo Petro, en sus redes sociales, el cual desató una ola de comentarios en la plataforma digital X.

En la publicación, el mandatario colombiano compartió una especie de portada de un libro en la que aparece una foto suya, y aseguró que se editará una biografía suya con más de un millón de ejemplares en el idioma persa.

“En lengua persa se edita un millón de ejemplares de la historia de mi vida”, posteó Gustavo Petro.

Contexto: Gustavo Petro hizo advertencia a congresistas y agitó su reforma a la salud: pidió “proceder” con denuncias por prevaricato

Inmediatamente, varios usuarios de X comentaron esa publicación que hizo Petro. Y una persona le preguntó a Grok, que es la inteligencia artificial de X, si existía alguna referencia sobre ese libro que mencionó el presidente Petro.

En la respuesta, Grok indicó que no encontró evidencia sobre un libro en idioma persa que se esté editando.

No encontré evidencia independiente que confirme la edición de un millón de ejemplares de la biografía de Petro en persa. La afirmación solo aparece en su tuit, sin reportes de editoriales iraníes, noticias o anuncios oficiales. Parece un claim sin verificación externa hasta ahora”, expresó la inteligencia artificial de X.

Sin embargo, el post de Gustavo Petro generó otras reacciones.

“Esa es la inversión de los impuestos de los colombianos. Pero del agua en La Guajira no hay absolutamente nada. Grandes decisiones del presidente Gustavo Petro. Un libro por encima de la sed y el hambre del país”, expresó el concejal de Bogotá, Humberto ‘Papo’ Amín.

Otro usuario de X le pasó una fuerte factura al mandatario colombiano: “Un millón en persa… y en Colombia seguimos esperando la versión donde cuente cómo piensa cumplir lo que promete”.

Pero ahí no paró la consulta que le hicieron a Grok frente a la publicación de Gustavo Petro, ya que a esa inteligencia artificial le consultaron sobre qué libros de autores colombianos han superado el millón de copias vendidas.

“Los libros de autores colombianos con más de un millón de copias vendidas son principalmente de Gabriel García Márquez: ‘Cien años de soledad’ (más de 50 millones), ‘El amor en los tiempos del cólera’ (más de 10 millones) y ‘Crónica de una muerte anunciada’ (varios millones). No hay registros claros de otros autores colombianos alcanzando cifras similares a nivel global”, señaló Grok.

Contexto: “Romper contrato con la empresa norteamericana”: Petro exigió medidas porque le negaron gasolina al avión presidencial

Cabe reseñar que el jefe de Estado colombiano avanza en una agenda internacional en Arabia Saudita, en donde espera consolidar un apoyo comercial.

