CONFIDENCIALES
El polémico comité sobre el violento estallido social
El Gobierno avanza en la creación de un comité independiente para investigar el estallido social.
Se conocieron detalles del comité que creará el Gobierno Petro para establecer supuestas violaciones de derechos humanos en medio del estallido social. En menos de ocho meses, tres expertos de la sociedad civil deberán crear un informe para “esclarecer las acciones y las omisiones de las autoridades” en el marco de las protestas, entre otras tareas que serían exclusivas de la Rama Judicial, de acuerdo con opositores a la medida.
Las tres personas, con sus respectivos equipos, serán financiadas por el Ministerio del Interior y seleccionadas por la Defensoría del Pueblo, la Presidencia y la ONU, según los planes iniciales. El Consejo de Estado deberá decidir la continuidad del proyecto, pues Diego Molano, exministro de Defensa, ya radicó una denuncia en su contra.