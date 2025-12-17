POLÍTICA

El precandidato Roy Barreras citó a Dios, a un Salmo y recordó que cuando era niño aguantó hambre: “No me da vergüenza decirlo”

Esta no es la primera vez que Barreras cita a Dios y a la Biblia. Cuando criticó la unión de Ingrid Betancourt y Juan Carlos Pinzón, habló del evangelio de San Lucas.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
17 de diciembre de 2025, 2:36 p. m.
Roy Barreras, precandidato presidencial en Monserrate.
Roy Barreras, precandidato presidencial en Monserrate. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El precandidato a la presidencia Roy Barreras ha dedicado gran parte de su campaña a contarles a los colombianos quién es. Y lo más importante: sus orígenes.

Ha contado que fue taxista y que se convirtió en médico a pulso.

Este miércoles, 17 de diciembre, el exembajador de Colombia en Reino Unido, citó a Dios, a un Salmo de la Biblia y recordó que aguantó hambre cuando era niño.

“Salmo 146:7: da pan a los hambrientos”, dijo.

Política

“Ruines, miserables y canallas”: la fuerte despachada que llamó la atención de Gustavo Petro; así respondió el presidente

Política

Comisión de Acusación: Benedetti pide la suspensión provisional de la magistrada Cristina Lombana

Política

Polémica por nueva reunión de Iván Cepeda con empresarios, de cara a las elecciones de 2026

Política

Registraduría confirmó las listas de candidatos de las elecciones al Congreso de 2026

Política

La Gran Consulta por Colombia: seis precandidatos presidenciales se medirán en marzo. Estos son los detalles

Política

Gustavo Petro publicó video del intento del ELN de tomarse región de La Guajira; conversación impactó

Política

María Fernanda Cabal responde en vivo si va a dejar, o no, el Centro Democrático tras perder contra Paloma Valencia: “Exijo altura”

Política

Parranda de Carlos Ramón González en Nicaragua: se conocen nuevos detalles del concierto que investigan las autoridades colombianas

Política

Fuerte llamado de Dilian Francisca Toro a Gustavo Petro tras ataques de las Farc en Valle: “¿Acaso es mentira?”

Política

Gustavo Petro y su agitada noche en X: lamentó el hundimiento de su reforma a la salud, cuestionó a Sergio Fajardo, Catherine Juvinao y Cambio Radical

Y agregó: “A mí no me da vergüenza decir que pasé hambre de niño, me da vergüenza que niños y niñas en Colombia estén pasando por hambre ahora mismo. Ningún país con hambre es viable, con Dios en el corazón vamos a unir y transformar al país”, expresó en un video que divulgó a través de sus redes sociales.

Según Roy Barreras, “a los que debería darles vergüenza es a quienes no han hecho nada para que ningún niño colombiano pase hambre. A los que debería darles vergüenza es a quienes lo tienen todo, pero no sienten nada por los demás. Con Dios en el corazón”.

Esta no es la primera vez que el exdiplomático cita a la Biblia en sus comentarios políticos. A finales de octubre de este año, cuando cuestionó la alianza entre la excandidata presidencial Ingrid Betancourt y Juan Carlos Pinzón de cara al 2026, Barreras habló de la “ingratitud” y citó el evangelio de san Lucas.

“El aval sorprendente, bueno, no sorprende realmente de Ingrid Betancourt, a Juan Carlos Pinzón. Evangelio de san Lucas, capítulo 17, versículos 11- 19: ‘Realmente lo único que ofendió a Jesucristo fue la ingratitud’”, dijo.

Su molestia se generó porque Pinzón fue viceministro de defensa de Juan Manuel Santos y Betancourt fue liberada de su secuestro por parte de las Farc cuando el Nobel fue el ministro de defensa.

No obstante, quien fue presidente de Colombia durante la liberación de la colombo-francesa fue Álvaro Uribe, con quien Pinzón y Betancourt hoy tienen cercanía.

Mas de Política

Comisión séptima, hundimiento reforma salud

MinSalud equiparó la prima de la UPC del régimen subsidiado con el contributivo y aseguró que acató orden de la Corte Constitucional

Presidente Gustavo Petro entró en la recta final de su Gobierno.

“Ruines, miserables y canallas”: la fuerte despachada que llamó la atención de Gustavo Petro; así respondió el presidente

Armando Benedetti y Cristina Lombana.

Comisión de Acusación: Benedetti pide la suspensión provisional de la magistrada Cristina Lombana

Iván Cepeda

Polémica por nueva reunión de Iván Cepeda con empresarios, de cara a las elecciones de 2026

Puestos de votación, preparativos en el punto de Corferias para los comicios elecciones 2022 organizados por la Registraduría Nacional Bogotá marzo 11 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana

Registraduría confirmó las listas de candidatos de las elecciones al Congreso de 2026

Roy Barreras, precandidato presidencial en Monserrate.

El precandidato Roy Barreras citó a Dios, a un Salmo y recordó que cuando era niño aguantó hambre: “No me da vergüenza decirlo”

La Gran Consulta por Colombia

La Gran Consulta por Colombia: seis precandidatos presidenciales se medirán en marzo. Estos son los detalles

Presidente Gustavo Petro y hostigamientos del ELN en La Guajira

Gustavo Petro publicó video del intento del ELN de tomarse región de La Guajira; conversación impactó

María Fernanda Cabal Busca la Presidencia para 2026.

María Fernanda Cabal responde en vivo si va a dejar, o no, el Centro Democrático tras perder contra Paloma Valencia: “Exijo altura”

Carlos Ramón González y el evento al que asistió en Nicaragua.

Parranda de Carlos Ramón González en Nicaragua: se conocen nuevos detalles del concierto que investigan las autoridades colombianas

Noticias Destacadas