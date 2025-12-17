El precandidato Roy Barreras citó a Dios, a un Salmo y recordó que cuando era niño aguantó hambre: “No me da vergüenza decirlo”

El precandidato a la presidencia Roy Barreras ha dedicado gran parte de su campaña a contarles a los colombianos quién es. Y lo más importante: sus orígenes.

Ha contado que fue taxista y que se convirtió en médico a pulso.

Este miércoles, 17 de diciembre, el exembajador de Colombia en Reino Unido, citó a Dios, a un Salmo de la Biblia y recordó que aguantó hambre cuando era niño.

“Salmo 146:7: da pan a los hambrientos”, dijo.

Y agregó: “A mí no me da vergüenza decir que pasé hambre de niño, me da vergüenza que niños y niñas en Colombia estén pasando por hambre ahora mismo. Ningún país con hambre es viable, con Dios en el corazón vamos a unir y transformar al país”, expresó en un video que divulgó a través de sus redes sociales.

Según Roy Barreras, “a los que debería darles vergüenza es a quienes no han hecho nada para que ningún niño colombiano pase hambre. A los que debería darles vergüenza es a quienes lo tienen todo, pero no sienten nada por los demás. Con Dios en el corazón”.

Esta no es la primera vez que el exdiplomático cita a la Biblia en sus comentarios políticos. A finales de octubre de este año, cuando cuestionó la alianza entre la excandidata presidencial Ingrid Betancourt y Juan Carlos Pinzón de cara al 2026, Barreras habló de la “ingratitud” y citó el evangelio de san Lucas.

“El aval sorprendente, bueno, no sorprende realmente de Ingrid Betancourt, a Juan Carlos Pinzón. Evangelio de san Lucas, capítulo 17, versículos 11- 19: ‘Realmente lo único que ofendió a Jesucristo fue la ingratitud’”, dijo.

Su molestia se generó porque Pinzón fue viceministro de defensa de Juan Manuel Santos y Betancourt fue liberada de su secuestro por parte de las Farc cuando el Nobel fue el ministro de defensa.

No obstante, quien fue presidente de Colombia durante la liberación de la colombo-francesa fue Álvaro Uribe, con quien Pinzón y Betancourt hoy tienen cercanía.