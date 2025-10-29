Roy Barreras critica la unión de Ingrid Betancourt y Juan Carlos Pinzón, los tilda de “ingratos” con Santos y cita el Evangelio de san Lucas

Al precandidato a la Presidencia Roy Barreras no le gustó la unión entre el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón y la excandidata presidencial Ingrid Betancourt. La última, a través de Oxígeno, su partido político, le entregó el aval para que compita de cara a 2026.

Barreras grabó un video y lo divulgó en sus redes sociales, en el que llamó “ingratos” a Pinzón y Betancourt con el expresidente Juan Manuel Santos.

Y como si fuera poco, citó al Evangelio de san Lucas para referirse al caso de ambos.

“Aquí estamos porque Álvaro Uribe así nos lo sugirió”, Juan Carlos Pinzón reveló por qué llegó a hablar con Ingrid Betancourt. | Foto: Getty Images

“El aval sorprendente, bueno, no sorprende realmente de Ingrid Betancourt, a Juan Carlos Pinzón. Evangelio de san Lucas, capítulo 17, versículos 11- 19: ‘Realmente lo único que ofendió a Jesucristo fue la ingratitud’”, dijo.

Consideró que el encuentro de este martes, 28 de octubre, entre Pinzón y Betancourt “no fue la entrega de un aval, sino el encuentro de dos símbolos de la ingratitud en Colombia. A Ingrid Betancourt la liberó Juan Manuel Santos en la Operación Jaque”. Y mostró las imágenes de la colombo-francesa cuando recobró la libertad.

“Santos le devolvió la vida a Betancourt y ahora se volvió su enemiga”, afirmó.

Y sobre Juan Carlos Pinzón, añadió: “Fue un buen viceministro del ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, un ministro de Defensa de Juan Manuel Santos. Además, hizo un video donde él invitó a los colombianos a votar ‘sí’ por el plebiscito por la paz”.

Y ahora —según Barreras— “sabemos por boca del doctor Pinzón que les mintió a los colombianos, que los engañó y votó por el ‘no’. Y luego de eso le aceptó la Embajada de Colombia en Washington al presidente Santos y ahora está en otras orillas, aquí cerquita, en El Ubérrimo. La reunión de la ingratutid. Aún tienen tiempo de dar las gracias”.

Barreras tiene razón cuando dice que Juan Carlos Pinzón fue viceministro de Defensa cuando Juan Manuel Santos era ministro, pero el presidente en la época era Álvaro Uribe Vélez, a quien Ingrid Betancourt le ha agradecido en varias oportunidades porque autorizó su liberación a través de la Operación Jaque.

Recientemente, Pinzón le contó al director de SEMANA, Yesid Lancheros, cómo era su relación hoy con el nobel de Paz. “No tengo relación con el doctor Santos. Hace ocho años no converso con él”, afirmó.

“Ante todo, soy un patriota. Un hombre que ha trabajado por el país, que ha tenido siempre las mismas posturas y que cuando ha tenido que tomar decisiones, no juega, sino que decide y actúa. Mucha gente dice también que soy uribista. Aprecio mucho al expresidente Uribe, considero que ha sido un hombre patriota e importante. En general, respeto a todos los expresidentes. Hay personas que han tenido un rol importante. Por ejemplo, al expresidente Duque le tocó un momento del país muy duro. Es un hombre bueno. Tenemos que salir adelante”, añadió.