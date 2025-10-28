Suscribirse

Confidenciales

“Aquí estamos porque Álvaro Uribe así nos lo sugirió”: Juan Carlos Pinzón reveló por qué habló con Ingrid Betancourt

El candidato contó, en la entrega del aval de Oxígeno para la Presidencia, que fue una llamada del expresidente Uribe la que permitió que se diera esa conversación.  

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Confidenciales
29 de octubre de 2025, 12:19 a. m.
“Aquí estamos porque Álvaro Uribe así nos lo sugirió” Juan Carlos Pinzón reveló por qué llegó a hablar con Ingrid Betancourt
Ingrid Betancourt, Álvaro Uribe y Juan Carlos Pinzón. | Foto: Getty Images

En la entrega del aval de Oxígeno al precandidato Juan Carlos Pinzón, Ingrid Betancourt reveló que había llegado a tener una conversación con él para este tema gracias a una persona que tenían en común.

Betancourt destacó la trayectoria de Pinzón como un político digno y honesto, que nunca ha tenido que explicarle al país ningún escándalo, algo que —según ella— es una rareza en Colombia.

La excandidata presidencial narró cómo, cuando fue viceministro de Defensa, Pinzón participó en la Operación Jaque, la que devolvió a la libertad a más de una decena de secuestrados, incluida ella.

“Aquel que nos rescató de las garras de las Farc tiene hoy la misión de rescatar a Colombia”, dijo sobre Pinzón, que, al tomar la palabra, decidió contar quién era esa persona por la cual habían llegado a hablar formalmente de una alianza política.

“Aquí estamos porque Álvaro Uribe así nos lo sugirió. Aquí estamos por el bien de Colombia”, aseguró Pinzón. El auditorio se fundió en un aplauso.

Contexto: “Cómo le duele a Petro que no lo hayan elegido monarca... Aténgase a las consecuencias”: Ingrid Betancourt

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Luis Fernando Hoyos habló de su relación con Claudia Bahamón y su paso por ‘MasterChef Celebrity’

2. Números para ganar una millonaria fortuna el 29 de octubre, según Walter Mercado

3. Sorpresa en la Liga BetPlay: así quedó la tabla de posiciones tras la derrota del Cali

4. Peligroso preso se fugó de un reconocido hospital de Medellín, donde era atendido por una intoxicación

5. Colombia vence a Ecuador con golazo de Daniela Montoya: así quedó la tabla de posiciones

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Alvaro UribeJuan Carlos PinzónÍngrid Betancourt

Noticias Destacadas

Armando benedetti Ministro del Interior

¿Cuánto vale? La historia del reloj “chimbo” de Armando Benedetti

Redacción Confidenciales
María Elvira Salazar y Gustavo Petro.

María Elvira Salazar le responde a Petro tras polémica por incremento de cultivos ilícitos: “Completo fracaso”

Redacción Confidenciales
“Aquí estamos porque Álvaro Uribe así nos lo sugirió” Juan Carlos Pinzón reveló por qué llegó a hablar con Ingrid Betancourt

“Aquí estamos porque Álvaro Uribe así nos lo sugirió”: Juan Carlos Pinzón reveló por qué habló con Ingrid Betancourt

Redacción Confidenciales

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.