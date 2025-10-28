Confidenciales
“Aquí estamos porque Álvaro Uribe así nos lo sugirió”: Juan Carlos Pinzón reveló por qué habló con Ingrid Betancourt
El candidato contó, en la entrega del aval de Oxígeno para la Presidencia, que fue una llamada del expresidente Uribe la que permitió que se diera esa conversación.
En la entrega del aval de Oxígeno al precandidato Juan Carlos Pinzón, Ingrid Betancourt reveló que había llegado a tener una conversación con él para este tema gracias a una persona que tenían en común.
Betancourt destacó la trayectoria de Pinzón como un político digno y honesto, que nunca ha tenido que explicarle al país ningún escándalo, algo que —según ella— es una rareza en Colombia.
La excandidata presidencial narró cómo, cuando fue viceministro de Defensa, Pinzón participó en la Operación Jaque, la que devolvió a la libertad a más de una decena de secuestrados, incluida ella.
“Aquel que nos rescató de las garras de las Farc tiene hoy la misión de rescatar a Colombia”, dijo sobre Pinzón, que, al tomar la palabra, decidió contar quién era esa persona por la cual habían llegado a hablar formalmente de una alianza política.
“Aquí estamos porque Álvaro Uribe así nos lo sugirió. Aquí estamos por el bien de Colombia”, aseguró Pinzón. El auditorio se fundió en un aplauso.