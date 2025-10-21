“Cómo le duele a Petro que no lo hayan elegido monarca... Aténgase a las consecuencias”: Ingrid Betancourt

La excandidata presidencial Ingrid Betancourt criticó la reacción del presidente Gustavo Petro al fallo del proceso de Álvaro Uribe. El primer mandatario se despachó contra la decisión judicial que, en segunda instancia, absolvió al expresidente de los cargos de fraude procesal y soborno.

“El Tribunal Superior de Bogotá repite la historia, contradicen a la Corte Suprema de Justicia, y afirma que la interceptación que judicialmente hizo un magistrado de la Corte Suprema a un delincuente, en donde aparece la voz de Uribe hablando de sobornos, es intimidad”, aseguró el primer mandatario.

Y luego dijo: “Así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia, es decir, la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio en Colombia”.

Petro aprovechó para volver a referirse contra el mandatario norteamericano: “Ahora Trump, aliado con estos políticos y con Uribe, buscará la sanción al presidente que denunció en su vida, las alianzas entre el poder político colombiano y el narcotráfico paramilitar en Colombia, y lo hace con la ayuda de quienes ayudaron al paramilitarismo en el país... Así que ha llegado la hora de las definiciones y quien define no es Trump, es el pueblo”.

El presidente le puso al país una cita: “Los espero en la Plaza de Bolívar de Bogotá este viernes para comenzar la recolección de las firmas del poder constituyente”.

Cómo le duele a Petro que no lo hayan elegido monarca. Él quiere mandar en el ejecutivo, adueñarse del legislativo (comprándolo con la UNGRD), ser jefe de la fiscal y ordenarle sus sentencias a los jueces.



Pero eso no es así. Aquí en Colombia tenemos una republica regida por una… https://t.co/QIsq2LwUwx — Ingrid Betancourt Pulecio (@IBetancourtCol) October 21, 2025

La excandidata Ingrid Betancourt le respondió a Petro con este trino: “Cómo le duele a Petro que no lo hayan elegido monarca. Él quiere mandar en el Ejecutivo, adueñarse del Legislativo (comprándolo con la UNGRD), ser jefe de la fiscal y ordenarles sus sentencias a los jueces”.