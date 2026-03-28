Inicia la puja por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia

Empezó la puja por la elección de los cinco nuevos magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, la instancia que investigó al expresidente Álvaro Uribe y que lleva sonados casos contra congresistas, como el escándalo de corrupción de la UNGRD. Se trata de uno de los cargos más apetecidos de la Rama Judicial.

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Para la muestra, 450 personas se inscribieron y la elección será en agosto, luego de que Gustavo Petro culmine su mandato. Entre los inscritos hay varios nombres, entre ellos el juez Hugo Carbonó, quien lleva la investigación por presunto enriquecimiento ilícito de Nicolás Petro, y la congresista del Pacto Histórico Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara.