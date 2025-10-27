Juan Carlos Pinzón Bueno recibirá el aval del Partido Oxígeno para su candidatura a la Presidencia de cara a las elecciones de 2026.

El exministro de Defensa y exembajador de Colombia en Estados Unidos recibirá el apoyo del partido de la excandidata a la Presidencia Ingrid Betancourt, en un evento que se llevará a cabo este martes, a las 3 de la tarde.

Con ese anuncio, Pinzón Bueno queda con el camino asegurado para poner su nombre en el tarjetón presidencial de mayo de 2026, con el que se elegirá al sucesor del presidente Gustavo Petro.