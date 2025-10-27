Suscribirse

Juan Carlos Pinzón recibirá el aval de Oxígeno para su candidatura a la Presidencia

El exembajador de Colombia en Estados Unidos cuenta con el respaldo del partido de Ingrid Betancourt.

Redacción Semana
27 de octubre de 2025, 11:06 p. m.
Juan Carlos Pinzón pre candidato presidencial
Juan Carlos Pinzón, precandidato presidencial. | Foto: Bernardo Peña/El País

Juan Carlos Pinzón Bueno recibirá el aval del Partido Oxígeno para su candidatura a la Presidencia de cara a las elecciones de 2026.

El exministro de Defensa y exembajador de Colombia en Estados Unidos recibirá el apoyo del partido de la excandidata a la Presidencia Ingrid Betancourt, en un evento que se llevará a cabo este martes, a las 3 de la tarde.

Contexto: Juan Carlos Pinzón dice que “llegó el momento de hacer realidad un proyecto común de nación”

Con ese anuncio, Pinzón Bueno queda con el camino asegurado para poner su nombre en el tarjetón presidencial de mayo de 2026, con el que se elegirá al sucesor del presidente Gustavo Petro.

La campaña de Pinzón hace el anuncio después de que el precandidato dedicara varios días a una gira por Estados Unidos en la que se encontró con delegados demócratas y republicanos para hablar de la relación entre los dos países.

