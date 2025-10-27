Suscribirse

Confidenciales

Juan Carlos Pinzón dice que “llegó el momento de hacer realidad un proyecto común de nación”

El exministro de Defensa abrió la puerta a esa posibilidad tras los resultados de la consulta del Pacto Histórico.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Confidenciales
27 de octubre de 2025, 5:52 p. m.
Juan Carlos Pinzón, precandidato presidencial.
Juan Carlos Pinzón, precandidato presidencial. | Foto: Suministrada a Semana.

El precandidato presidencial y exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón se refirió a la consulta del Pacto Histórico que se llevó a cabo este domingo, 26 de octubre. Al igual que otros aspirantes, pidió que haya unión en torno a propuestas para hacerle frente al petrismo.

“A los más de dos millones de colombianos que ayer votaron por la izquierda: los respeto. Participar es fortalecer la democracia, y eso es lo que el país necesita. Pero también les digo: Colombia no saldrá adelante si continuamos por este camino de ideologías y sectarismo”, aseguró.

Además, dio línea sobre lo que considera que se requiere en el país: “Colombia necesita dirección, no dogmas. Propósito, no resentimiento. Cuando Colombia vuelva a las urnas, será el momento de construir algo más grande que la política: llegó el momento de hacer realidad un proyecto común de nación. No más mentiras en el tarjetón”.

Otros candidatos también han hablado de la posibilidad de unirse ante los resultados de la consulta del Pacto Histórico. “Sí, tenemos que unirnos para derrotar el mal…”, dijo Vicky Dávila.

“No nos llamemos a engaños. La consulta de hoy no fue una derrota para el Pacto Histórico. Por el contrario, más de 2 millones de votos en un día en el que no había otras elecciones, tener candidato ya de la izquierda, eso les da una ventaja enorme. Por eso el mensaje es claro. Para quienes queremos derrotar a la izquierda, lo urgente es unirnos”, afirmó Mauricio Cárdenas.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Estados Unidos desarrolla el arma más letal de la historia: podría cambiar su poder militar

2. Iker Casillas, víctima de robo en su casa: se destapa giro en el caso y se revela a los responsables

3. Las nuevas normas de deportación que todo migrante debe conocer en Estados Unidos

4. Aerolínea de bajo costo en Texas se declara en bancarrota: cae por los altos precios del combustible

5. Avenida torrencial en Antioquia dejó dos muertos, cuatro heridos y tres desaparecidos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Juan Carlos PinzónElecciones

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.