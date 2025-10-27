El precandidato presidencial y exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón se refirió a la consulta del Pacto Histórico que se llevó a cabo este domingo, 26 de octubre. Al igual que otros aspirantes, pidió que haya unión en torno a propuestas para hacerle frente al petrismo.

“A los más de dos millones de colombianos que ayer votaron por la izquierda: los respeto. Participar es fortalecer la democracia, y eso es lo que el país necesita. Pero también les digo: Colombia no saldrá adelante si continuamos por este camino de ideologías y sectarismo”, aseguró.

A los más de dos millones de colombianos que ayer votaron por la izquierda: los respeto. Participar es fortalecer la democracia, y eso es lo que el país necesita.

Pero también les digo; Colombia no saldrá adelante si continuamos por este camino de ideologías y sectarismo. De… — Pinzón Bueno (@PinzonBueno) October 27, 2025

Además, dio línea sobre lo que considera que se requiere en el país: “Colombia necesita dirección, no dogmas. Propósito, no resentimiento. Cuando Colombia vuelva a las urnas, será el momento de construir algo más grande que la política: llegó el momento de hacer realidad un proyecto común de nación. No más mentiras en el tarjetón”.

Otros candidatos también han hablado de la posibilidad de unirse ante los resultados de la consulta del Pacto Histórico. “Sí, tenemos que unirnos para derrotar el mal…”, dijo Vicky Dávila.