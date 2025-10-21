Suscribirse

Las reuniones clave que sostuvo Juan Carlos Pinzón en Estados Unidos para pedir que se frenen las medidas contra Colombia

El precandidato a la Presidencia se encontró con legisladores demócratas y republicanos.

Redacción Semana
21 de octubre de 2025, 11:47 p. m.
El precandidato a la Presidencia, Juan Carlos Pinzón, se reunió con congresistas demócratas y republicanos para pedirles que Estados Unidos no aplique nuevos aranceles a Colombia.
El precandidato a la Presidencia Juan Carlos Pinzón se reunió con congresistas demócratas y republicanos de Estados Unidos para pedirles su apoyo a Colombia, en medio de las tensiones diplomáticas que viven ambos países.

Pinzón se encontró en Washington con los republicanos Bill Hagerty y Lindsey Graham y con los demócratas Greg Meek y Ruben Gallego, durante su gira por la capital estadounidense.

“Aquí, hay amigos de Colombia, y quiero agradecerle a tantos amigos de Colombia que están dispuestos a ayudar a nuestro país”, señaló el precandidato a la Presidencia.

Pinzón está pidiendo que Estados Unidos no aplique nuevos aranceles a los productos colombianos y que se mantenga la ayuda que esa nación gira al Estado, que es clave en ámbitos como la seguridad y la defensa.

“Cuando llegue a la Presidencia de Colombia ese 7 de agosto del 2026, vamos a tener mucho apoyo y el país va a tener oportunidades en materia económica, de seguridad, inversión, tecnología y educación. Colombia tiene mucho para aprovechar y para sacar adelante de esta relación con los Estados Unidos", sostuvo. Pinzón también se reunió con el subsecretario de Estado, Christopher Landau.

