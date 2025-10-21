Suscribirse

Marco Rubio celebró absolución a Álvaro Uribe: “La justicia ha prevalecido”

El secretario de Estado de Estados Unidos se pronunció sobre la decisión del Tribunal Superior de Bogotá.

Redacción Semana
21 de octubre de 2025, 8:53 p. m.
Marco Rubio
Marco Rubio celebró la decisión del Tribunal Superior de Bogotá a favor de Álvaro Uribe. | Foto: GETTY IMAGES

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, celebró la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de absolver al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

“La justicia colombiana ha prevalecido tras la absolución del expresidente Uribe tras años de caza política contra él y su familia”, sostuvo Rubio en su cuenta de X, compartiendo la etiqueta de “Uribe Inocente”.

Contexto: Magistrada cuestionó la exclusión de las interceptaciones en el proceso contra el expresidente Uribe

El Tribunal Superior de Bogotá revocó el fallo que había tomado el juzgado 44 en el que, en primera instancia, condenó al exjefe de Estado colombiano por esas dos conductas.

La sala señaló que se presentaron inconsistencias en la decisión que había tomado la jueza Sandra Liliana Heredia, en el marco del proceso que se llevó a cabo en el Juzgado 44 de Conocimiento de Bogotá.

Contexto: “Fueron obtenidas de forma ilegal”: Tribunal sentó su posición frente a algunas interceptaciones al expresidente Álvaro Uribe

El magistrado ponente Manuel Antonio Merchán consideró que durante ese proceso no se hizo una revisión total de los señalamientos que habían hecho algunos testigos clave contra el expresidente.

No obstante, el litigio no ha terminado. El senador Iván Cepeda anunció que llevará el caso ante un proceso de casación en la Corte Suprema de

