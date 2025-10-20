Reunión clave en Estados Unidos en medio de crisis con Colombia: Juan Carlos Pinzón habló con el subsecretario de Estado, Christopher Landau

El precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón sostuvo una reunión de alto nivel este lunes, 20 de octubre, con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, en medio de la crisis que enfrentan con Colombia.

SEMANA conoció que Pinzón abogó a favor del país, luego de que la Casa Blanca confirmara que se están diseñando una serie de aranceles y proyectando un serio recorte de la ayuda que recibe la nación.

Él se estaba desplazando de Dubái hacia Colombia e hizo una escala en Estados Unidos para tratar de mediar en los problemas que tienen ambos países, confirmaron personas cercanas a su equipo de trabajo.