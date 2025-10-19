Suscribirse

Juan Carlos Pinzón carga contra el presidente Gustavo Petro por las relaciones internacionales: “Ha perdido el control”

El precandidato indicó que el “colapso de Colombia en el escenario mundial se debe a un solo hombre”.

Redacción Semana
19 de octubre de 2025, 8:18 p. m.
El precandidato Juan Carlos Pinzón se refirió a la política exterior del gobierno del presidente Gustavo Petro.
El precandidato Juan Carlos Pinzón se refirió a la política exterior del gobierno del presidente Gustavo Petro. | Foto: Semana/Presidencia

Muchas son las críticas que han llovido este domingo contra el gobierno del presidente Gustavo Petro, luego del intercambio de mensajes a través de las redes sociales con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

El mandatario estadounidense publicó un mensaje en el que calificó al jefe de Estado como el “líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas“, y lo señaló de no hacer nada contra el narcotráfico.

Contexto: Donald Trump acusa a Gustavo Petro de ser “líder del narcotráfico”: la portada de SEMANA que reveló la historia secreta de las lanchas bombardeadas en el Caribe

Entre las reacciones se destacó el precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón, quien culpó al presidente Gustavo Petro del “colapso de Colombia en el escenario mundial”.

“¿Cómo podemos ser respetados como nación cuando la criminalidad, las pandillas, el narcotráfico controlan nuestras calles y campos? El Estado de derecho es lo que gobierna a Colombia. Petro ha perdido el control", dijo.

Explicó que “las relaciones entre Colombia y Estados Unidos son estratégicas, históricas y deben construirse sobre el respeto mutuo y la cooperación real”, refiriéndose a los últimos cruces de mensajes.

Contexto: “Yo no hago ‘business’, como usted, yo soy socialista”: Gustavo Petro vuelve a responder al presidente Donald Trump

Por eso, anunció que de llegar a la Presidencia de la República, desde el primer día buscará restablecer la relación bilateral con el país norteamericano, orientando a resultados concretos en varios frentes.

“Seguridad y protección de nuestros ciudadanos, inversión, tecnología, y educación”, fueron los campos en los que espera trabajar el precandidato presidencial de ganar las elecciones de 2026.

“Colombia necesita liderazgo que sepa defender al país con dignidad, pero también que sea capaz de sentarse a la mesa con credibilidad y reputación con aliados globales para recuperar la confianza y la colaboración internacional que hoy hemos perdido”, sentenció.

