Suscribirse

Política

Juan Carlos Pinzón recibe oficialmente el aval de Oxígeno, la colectividad de Ingrid Betancourt

El exministro de Defensa llevará las banderas de ese partido para el 2026.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
29 de octubre de 2025, 12:06 a. m.
Juan Carlos Pinzón Bueno recibe el aval del Partido Oxígeno para su candidatura a la Presidencia de cara a las elecciones de 2026.
Juan Carlos Pinzón recibió el aval del partido Oxígeno, de Ingrid Betancourt | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El candidato a la Presidencia Juan Carlos Pinzón quedó oficialmente avalado por Oxígeno, la colectividad de Ingrid Betancourt, quien le entregó personalmente las banderas para que los represente en el 2026.

“Nos convoca el grito silencioso de una nación que se siente huérfana de rumbo. Hoy, nuestra misión es rescatar a Colombia. Hoy, debemos darle un líder que logre salvarla”, aseguró Betancourt.

Entre las razones que expuso para tomar esa decisión está que Colombia necesita un representante que, en lugar de dividir, convoque. “Un líder que pueda tender puentes entre todas las fuerzas democráticas —desde los de Fajardo hasta los de Abelardo— para poner fin a la confrontación ideológica que ha fracturado al país”, dijo.

Juan Carlos Pinzón Bueno recibe el aval del Partido Oxígeno para su candidatura a la Presidencia de cara a las elecciones de 2026.
Pinzón busca llegar a la Presidencia. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Además, destacó que se trata de un personaje “recto y limpio” que ha entendido que ser decente es un acto de rebeldía. “La patria no se defiende con odio, sino con carácter. El país necesita un jefe que nos muestre el camino para que, al fin, todos los colombianos salgamos ganando”, señaló.

Betancourt destacó que Pinzón haya sido fundamental como viceministro de Defensa en medio de la ‘Operación Jaque’, con la que ella recobró la libertad luego de haber estado secuestrada por las Farc.

Contexto: “Aquel que nos rescató de las garras de las Farc tiene hoy la misión de rescatar a Colombia”: Ingrid Betancourt, al darle el aval a Juan Carlos Pinzón

“Aquel que nos rescató de las garras de las Farc tiene hoy la misión de recatar a Colombia”, afirmó la excandidata presidencial.

Betancourt destacó que no tendría ‘rabo de paja’ y que no ha tenido que pedir perdón por “robarnos y engañarnos”, y eso es único en la política colombiana. “Un hombre firme, pero que escucha antes de juzgar”, destacó Betancourt.

En medio de su discurso, Pinzón cuestionó al Gobierno del presidente Gustavo Petro y habló de que habría un “pirómano” que quisiera incendiar al país.

Juan Carlos Pinzón Bueno recibe el aval del Partido Oxígeno para su candidatura a la Presidencia de cara a las elecciones de 2026.
Ingrid Betancourt llenó de elogios a Pinzón. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La llegada de Pinzón a Oxígeno se conoció en las últimas horas, pero se venía cocinando desde hace meses. En entrevista con Yesid Lancheros, director general de SEMANA, el exministro reconoció que venía hablando con Betancourt de esa posibilidad.

“He tenido una conversación importante con ella y con otros colegas de su equipo”, afirmó Pinzón a finales de septiembre.

Aunque dijo que estaba buscando ser avalado por distintas colectividades. “El país necesita apertura política y la participación de múltiples sectores. Enfrentamos una de las peores crisis y uno de los mayores caos de nuestra historia. Hay grandes dificultades en seguridad, salud, relaciones internacionales, en materia fiscal, en pensiones, en asuntos económicos. Tenemos el deber de contar con equipos y coaliciones que puedan enfrentar el reto”, afirmó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Luis Fernando Hoyos habló de su relación con Claudia Bahamón y su paso por ‘MasterChef Celebrity’

2. Números para ganar una millonaria fortuna el 29 de octubre, según Walter Mercado

3. Sorpresa en la Liga BetPlay: así quedó la tabla de posiciones tras la derrota del Cali

4. Peligroso preso se fugó de un reconocido hospital de Medellín, donde era atendido por una intoxicación

5. Colombia vence a Ecuador con golazo de Daniela Montoya: así quedó la tabla de posiciones

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Juan Carlos PinzónÍngrid Betancourt Elecciones

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.