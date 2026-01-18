Roy Barreras dice que la meta de la consulta del Pacto Amplio es llegar a 6 millones de votos

A través de un video publicado en su cuenta de X, el exembajador y hoy precandidato presidencial, Roy Barreras, envió un mensaje a los electores que apoyan al Pacto Histórico, con el objetivo de llevar numerosos votantes a las urnas para las elecciones del próximo 8 de marzo.

“Este mensaje está dirigido a todos aquellos que con el corazón progresista hace cinco años nos acompañaron en la construcción del pacto histórico. En la consolidación de una fuerza poderosa que exigió que Colombia avanzara hacia un cambio social. Tenemos juntos todos y todas un reto enorme, apenas en 49 días, una gran responsabilidad con Colombia”, afirmó.

Su propósito es que en la consulta del Pacto Amplio, que reúne a aspirantes que buscan la continuidad del Gobierno actual y en la que Barreras participa, se logren 6 millones de votos para darles más peso político a las ideas de la izquierda.

“Logramos el primer gobierno progresista en dos siglos y ahora tenemos la responsabilidad de triunfar para que Colombia avance”, afirmó, y recordó que para la consulta del Pacto Histórico, realizada en octubre pasado y en la que compitieron Iván Cepeda y Carolina Corcho, propuso la meta de tres millones de votos que, en efecto, se lograron.

Para el 8 de marzo, cuando también se elegirá el nuevo Congreso, Barreras recordó que la competencia en el Pacto Amplio estará entre Cepeda, Camilo Romero y él.

Así quedaría oficialmente por fuera el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien tiene dificultades jurídicas para participar en la consulta.