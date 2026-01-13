Mauricio Cárdenas carga contra la consulta del Frente Amplio: “Ahí están los amigos de Maduro”

El candidato a la Presidencia Mauricio Cárdenas aseguró que la consulta presidencial del Frente Amplio, en la que participarán los simpatizantes del presidente Gustavo Petro, está representada por los simpatizantes de Nicolás Maduro.

“¿Qué representa la consulta del Pacto amplio? La política de paz total, más cultivos ilícitos. Ahí están los amigos de Maduro, las políticas que han generado en Colombia una crisis fiscal que nos tiene en esta emergencia económica, y aquí están los herederos de Petro. De hecho, ya las encuestas dicen que hay un heredero”, sostuvo Cárdenas.

El exministro de Hacienda sacó un modelo de tarjetón en el que se aprecian los rostros de los ocho candidatos del bloque de la centroderecha que conforman la Gran Consulta por Colombia y los retratos de los cuatro aspirantes de esa otra consulta, en la que están, entre otros, el senador Iván Cepeda y el exembajador Roy Barreras.

Candidatos a la Presidencia de la Gran Consulta por Colombia. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Miren la alternativa: la Gran Consulta por Colombia. Ocho nombres unidos por la experiencia, los resultados y la gestión. Somos diversos, aquí hay diferencias, pero hay equipo, y ustedes van a elegir quién quiere que lidere este equipo. Este es un equipo que puede trabajar en armonía, que va a resolver los grandes problemas. Acá están las personas que han hecho cosas en Colombia, que han construido”, comentó Cárdenas.

El exministro respondió a los cuestionamientos que han llegado desde otros sectores políticos sobre la intención de voto que suman en las encuestas los integrantes de ese bloque, al asegurar que juntos alcanzan una importante participación en esos sondeos.

“El 8 de marzo hay que escoger la experiencia, los resultados, no los retrocesos en los que estamos hoy en día. Ya las encuestas dicen que, si se suma la experiencia de todos nosotros, estamos en el 20 % y el 8 de marzo seguro seremos el 40 %”, consideró Cárdenas.

La Gran Consulta por Colombia analiza el posible aterrizaje de dos nuevos candidatos, Enrique Peñalosa y Daniel Palacios, cuya entrada a ese mecanismo electoral se definiría en los próximos días.