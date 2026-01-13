Política

¿Gran Consulta por Colombia apoyaría a Abelardo De la Espriella? Esto respondieron sus integrantes sobre la segunda vuelta

Juan Carlos Pinzón aseguró que no hay espacio para el mesianismo y el populismo.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
13 de enero de 2026, 5:22 p. m.
Los candidatos de la Gran Consulta por Colombia respondieron a las preguntas de los medios sobre la aspiración de Abelardo de la Espriella.
Los candidatos de la Gran Consulta por Colombia respondieron a las preguntas de los medios sobre la aspiración de Abelardo de la Espriella. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Los ocho candidatos a la Presidencia de la Gran Consulta por Colombia están convencidos de que entre ellos está el nombre del sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

Sin embargo, la carrera para las elecciones presidenciales apenas comienza y en el resto de bloques políticos hay nombres que también suenan como posibles favoritos a ese cargo.

En ese sentido, los aspirantes a la Presidencia fueron consultados sobre cuál sería su postura ante una eventual segunda vuelta en la que esté Abelardo de la Espriella y ninguno de ellos participe en el balotaje final.

El candidato Mauricio Cárdenas aseguró que en ese eventual escenario todos quedarían en libertad. “Haremos los que hace la gente sensata, seria. En ese momento cada quien decide en conciencia qué quiere hacer para la segunda vuelta, unos votarán por uno, otros por el otro, otros en blanco”, puntualizó.

Política

“No debería llamarse Matador, sino maltratador”, Vicky Dávila rechaza los ataques a Paloma Valencia. “Bajo e infame”

Política

Verónica Alcocer, Andrés Idárraga y Armando Benedetti: los cercanos a Petro que denunciaron campañas de desprestigio desde el Gobierno

Política

Uribe responde y aclara qué fue lo que quiso decir cuando ordenó hacer “llorar” a una influencer: habló de las llamadas bodegas

Política

Quiénes van y quiénes no: así queda la asistencia de expresidentes a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores convocada por Petro

Política

Gran Consulta por Colombia alista la llegada de dos nuevos candidatos: estos son los detalles

Política

César Gaviria confirmó que asistirá a la reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores

Política

“Gravísimo”: escándalo en Gobierno Petro compromete al Ministerio de Defensa y fue denunciado por el minJusticia; habla de Pegasus y espionaje

El Debate

Anticipan cómo será la reunión de Petro con Trump: “Se hace llamar el jaguar cuando en realidad es una hiena”

El Debate

Abelardo de la Espriella da pistas sobre quién podría ser su fórmula para las elecciones 2026: “Quiero ser responsable”

El Debate

Abelardo de la Espriella: “En tierras petristas, Iván Cepeda y yo estamos empatados; eso es muy importante”

Cárdenas afirmó que, en un hipotético escenario en el que ninguno de sus integrantes quede en el balotaje final, los integrantes de la consulta de la centro derecha no quedarían amarrados para la segunda vuelta.

Además de Cárdenas, ese bloque está conformado por Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia y Juan Manuel Galán; entre tanto, los aspirantes analizan la posible llegada de Enrique Peñalosa y Daniel Palacios a ese mecanismo que se aplicará el próximo 8 de marzo.

Pinzón se sumó a los comentarios sobre la aspiración del abogado De la Espriella. “El próximo presidente de Colombia está aquí, en esta consulta. Y aquí no vivimos a hacerle campaña a nadie, sino a los que están aquí. Aquí está el próximo presidente de Colombia, cuenten con eso. Aquí hay gente muy seria que conoce los asuntos del país”, dijo.

Abelardo de la Espriella le ganaría a Iván Cepeda en una segunda vuelta por más de 9 puntos porcentuales, según una encuesta de AtlasIntel para SEMANA. Así está la intención de voto

El exembajador de Colombia en Estados Unidos dejó claro que, desde su perspectiva, en la decisión que tomará el país en las urnas no hay espacio para seguir ideologías extremas y se mostró convencido de que en la Gran Consulta están los aspirantes más preparados para llegar al Gobierno nacional.

“Colombia no puede improvisar, no se puede dar el lujo de que simplemente ganen ideologías extremas o personas que vienen a entrenar a ver si les gusta el tema del servicio público o no. Llegó la hora de que Colombia enfrente sus problemas como debe ser, teniendo en cuenta que no hay mesías. Ni el mesianismo ni el populismo son solución alguna”, enfatizó Pinzón.

Justamente, este martes el expresidente Álvaro Uribe Vélez comentó que el Centro Democrático apoyaría a De la Espriella en un eventual escenario en el que su candidata, Paloma Valencia, no pase a segunda vuelta.

Más de Política

La Gran Consulta, rueda de prensa.

¿Gran Consulta por Colombia apoyaría a Abelardo De la Espriella? Esto respondieron sus integrantes sobre la segunda vuelta

.

“No debería llamarse Matador, sino maltratador”, Vicky Dávila rechaza los ataques a Paloma Valencia. “Bajo e infame”

Verónica Alcocer, Armando Benedetti, Andrés Idárraga y Gustavo Petro.

Verónica Alcocer, Andrés Idárraga y Armando Benedetti: los cercanos a Petro que denunciaron campañas de desprestigio desde el Gobierno

Álvaro Uribe

Uribe responde y aclara qué fue lo que quiso decir cuando ordenó hacer “llorar” a una influencer: habló de las llamadas bodegas

Los expresidentes que sí van a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores.

Quiénes van y quiénes no: así queda la asistencia de expresidentes a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores convocada por Petro

La Gran Consulta, rueda de prensa.

Gran Consulta por Colombia alista la llegada de dos nuevos candidatos: estos son los detalles

César Gaviria y Gustavo Petro.

César Gaviria confirmó que asistirá a la reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga.

“Gravísimo”: escándalo en Gobierno Petro compromete al Ministerio de Defensa y fue denunciado por el minJusticia; habla de Pegasus y espionaje

.

Gobierno Petro emite circular en la que pide evitar despidos masivos o desvinculaciones en entidades públicas, previas a elecciones

Andrés Idárraga

El ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, confirmó que utilizaron Pegasus para espiarlo: habla del 2025 y dijo que la orden salió del MinDefensa

Noticias Destacadas