Los ocho candidatos a la Presidencia de la Gran Consulta por Colombia están convencidos de que entre ellos está el nombre del sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

Sin embargo, la carrera para las elecciones presidenciales apenas comienza y en el resto de bloques políticos hay nombres que también suenan como posibles favoritos a ese cargo.

En ese sentido, los aspirantes a la Presidencia fueron consultados sobre cuál sería su postura ante una eventual segunda vuelta en la que esté Abelardo de la Espriella y ninguno de ellos participe en el balotaje final.

El candidato Mauricio Cárdenas aseguró que en ese eventual escenario todos quedarían en libertad. “Haremos los que hace la gente sensata, seria. En ese momento cada quien decide en conciencia qué quiere hacer para la segunda vuelta, unos votarán por uno, otros por el otro, otros en blanco”, puntualizó.

Cárdenas afirmó que, en un hipotético escenario en el que ninguno de sus integrantes quede en el balotaje final, los integrantes de la consulta de la centro derecha no quedarían amarrados para la segunda vuelta.

Además de Cárdenas, ese bloque está conformado por Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia y Juan Manuel Galán; entre tanto, los aspirantes analizan la posible llegada de Enrique Peñalosa y Daniel Palacios a ese mecanismo que se aplicará el próximo 8 de marzo.

Pinzón se sumó a los comentarios sobre la aspiración del abogado De la Espriella. “El próximo presidente de Colombia está aquí, en esta consulta. Y aquí no vivimos a hacerle campaña a nadie, sino a los que están aquí. Aquí está el próximo presidente de Colombia, cuenten con eso. Aquí hay gente muy seria que conoce los asuntos del país”, dijo.

El exembajador de Colombia en Estados Unidos dejó claro que, desde su perspectiva, en la decisión que tomará el país en las urnas no hay espacio para seguir ideologías extremas y se mostró convencido de que en la Gran Consulta están los aspirantes más preparados para llegar al Gobierno nacional.

“Colombia no puede improvisar, no se puede dar el lujo de que simplemente ganen ideologías extremas o personas que vienen a entrenar a ver si les gusta el tema del servicio público o no. Llegó la hora de que Colombia enfrente sus problemas como debe ser, teniendo en cuenta que no hay mesías. Ni el mesianismo ni el populismo son solución alguna”, enfatizó Pinzón.

Justamente, este martes el expresidente Álvaro Uribe Vélez comentó que el Centro Democrático apoyaría a De la Espriella en un eventual escenario en el que su candidata, Paloma Valencia, no pase a segunda vuelta.