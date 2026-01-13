Juan Carlos Pinzón pidió que el Partido Oxígeno entregue aval a Enrique Peñalosa

El candidato a la Presidencia Juan Carlos Pinzón le pidió al Partido Oxígeno que entregue el aval para participar en las elecciones de 2026 a Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá.

Las colectividad que lidera Íngrid Betancourt le había entregado ese apoyo a Pinzón desde semanas atrás. Sin embargo, el exembajador de Colombia en Estados Unidos se unió a la Gran Consulta por Colombia, mecanismo que aplicará un sector de la derecha en los comicios legislativos del próximo domingo 8 de marzo.

“He pedido al Partido Oxígeno entregar aval a Enrique Peñalosa, quien ha sido un servidor ejemplar al país, y así pueda participar en las elecciones presidenciales”, afirmó Pinzón, enfatizando que la prioridad para estas elecciones debe ser la democracia de Colombia.

El exembajador y el exalcalde de la capital colombiana trabajaron de cerca en años pasados y la propuesta que puso sobre la mesa Pinzón ya fue acogida por la líder de la colectividad, Betancourt, quien está abierta a respaldar a Peñalosa en su aspiración por la Casa de Nariño.

“Bienvenida esta generosa iniciativa, Juan Carlos Pinzón. La grandeza, inteligencia, y corazón de Juan Carlos, aliada a la visión, sabiduría y experiencia de Enrique, nos honran y fortalecen la unión de todos los mejores para servirle a Colombia. Seguimos construyendo la Victoria”, apuntó Betancourt.

La propuesta tomó forma con rapidez y Peñalosa aceptó el aval del Partido Oxígeno, con lo que quedó confirmada su aspiración a las elecciones presidenciales de 2026.

“Agradezco enormemente el liderazgo de Juan Carlos Pinzón con su llamado a la unión nacional, demostrando ser un gran patriota que pone el bienestar de Colombia por encima de intereses políticos. Así mismo, doy las gracias de corazón a Íngrid Betancourt por el extenderme el aval del Partido Oxígeno, que acepto con gratitud”, anunció el exalcalde en su cuenta de X.

Lo claro, además, es que Pinzón podría seguir en la contienda con dos avales: el que le entregó esa colectividad y el del Partido ADA, según lo confirmó su equipo de campaña.

El exembajador se sumó a la Gran Consulta por Colombia argumentando que el país necesita una estrategia de unidad para resolver los problemas de la Nación, paso con el que se prepara para competir con otros ocho candidatos en las urnas.

En esa contienda también estarán el exsenador David Luna, el exgobernador Aníbal Gaviria, el exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo; el director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, el exministro Mauricio Cárdena; la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, y Vicky Dávila.