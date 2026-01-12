Sergio Fajardo rechaza propuesta del ELN para un acuerdo nacional y asegura que intentan “manipular las elecciones”

La dirección nacional del ELN publicó en la mañana de este lunes un documento en el que invita a las fuerzas políticas y sociales de Colombia a construir un “acuerdo nacional” para superar “la crisis estructural y el conflicto social, político y armado”.

La propuesta ha generado todo tipo de reacciones desde diferentes sectores del país, principalmente en rechazo a la iniciativa del grupo armado ilegal, teniendo en cuenta los incumplimientos en medio de las negociaciones de paz con el Gobierno nacional y su actuar delictivo.

ELN propone construir un acuerdo nacional para superar la “crisis estructural, política y social” en Colombia; ¿de qué se trata?

Entre las reacciones se destaca la del candidato presidencial Sergio Fajardo, quien fue enfático en afirmar, a través de un video en sus redes sociales, que no se puede aceptar “la violencia el chantaje y la manipulación política que ofrece el ELN” a través de su propuesta.

Fajardo aclaró que la situación de seguridad que enfrente el país es consecuencia, en gran parte, del Gobierno del presidente Gustavo Petro y su política de paz total, que se convirtió en “caos total”. También responsabilizó al candidato Iván Cepeda, que estuvo “dirigiendo esa negociación”.

“Ahora nos quieren ofrecer una constituyente y una evolución por decreto inadmisible. Hoy la democracia en Colombia está en serio peligro y estamos recorriendo caminos que no sabemos a dónde nos pueden llevar”, dijo.

El aspirante a la Casa de Nariño invitó a “rechazar esta actuación del ELN y la forma como el Gobierno nacional ha conducido este proceso”.

“El Ejército de Liberación Nacional le propone al país un acuerdo nacional que le permita a Colombia construir su futuro en democracia, soberanía, equidad y justicia social para bien de las mayorías”, señaló el ELN en un comunicado.

De acuerdo con el ELN, la construcción de este acuerdo nacional tendría el propósito principal de consensuar “una verdadera política de soberanía nacional y popular, erradicar la pobreza, la persecución política, la corrupción y el paramilitarismo; y construir un nuevo diseño económico para atender las necesidades de la población y las comunidades”.

Petro le advierte al ELN que habrá “acciones conjuntas” en su contra, y en alianza con Venezuela, si no abandonan ese país

También estaría como objetivo, según el grupo armado ilegal, buscar la protección a los ecosistemas, lograr una transición hacia las energías limpias y conseguir un plan para superar el narcotráfico, con la participación de las comunidades.

“Consideramos la actual campaña electoral como una oportunidad para debatir esta propuesta, de tal manera que iniciando el próximo gobierno, abordemos la construcción de dicho acuerdo nacional”.