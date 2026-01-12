Nación

ELN propone construir un acuerdo nacional para superar la “crisis estructural, política y social” en Colombia; ¿de qué se trata?

La dirección nacional del grupo armado aseguró que esto le permitiría al país “construir su futuro en democracia, soberanía, equidad y justicia”.

Redacción Nación
12 de enero de 2026, 11:42 a. m.
EL ELN le propuso a las fuerzas políticas y sociales del país construir un acuerdo nacional
El país amaneció este lunes con una nueva propuesta de la dirección nacional del ELN, en la que invitan a las fuerzas políticas y sociales de Colombia a construcción un Acuerdo Nacional para superar “la crisis estructural y el conflicto social, político y armado”.

“El Ejército de Liberación Nacional le propone al país un Acuerdo Nacional que le permita a Colombia construir su futuro en democracia, soberanía, equidad y justicia social para bien de las mayorías”, se lee en un comunicado.

En el documento dado a conocer por la dirección nacional, el grupo armado retomó la defensa que ha venido haciendo desde la captura de Nicolás Maduro y resaltó que estas son “las agresiones del imperialismo norteamericano” a las que se está viendo sometido el mundo.

“El 2026 inicia con una mayor agresión imperialista en el continente, especialmente con la operación militar contra Venezuela y el secuestro de su Presidente, amenazas que se han extendido a México, Cuba, Nicaragua y Colombia, y que avizoran propagarse a otras latitudes”, señaló el ELN.

Por eso, en medio de la agitada confrontación política nacional y el inicio del proceso electora en Colombia, de cara a las elecciones de Congreso y Presidencial de la República, el grupo subversivo lanzó una propuesta de acuerdo nacional “para superar la crisis estructural y el conflicto social, político y armado de más de siete décadas”.

De acuerdo con el ELN, la construcción de este acuerdo nacional tendría el propósito principal de consensuar “una verdadera política de soberanía nacional y popular; erradicar la pobreza, la persecución política, la corrupción y el paramilitarismo; y construir un nuevo diseño económico para atender las necesidades de la población y las comunidades”.

También tendría como objetivo, según el grupo armado ilegal, buscar la protección a los ecosistemas, lograr una transición hacia las energías limpias y conseguir un plan para superar el narcotráfico con la participación de las comunidades.

“Se requieren unas Fuerzas Armadas que protejan a la población, que permitan la diversidad política, no la repriman, que sean garantes de la democracia y la soberanía nacional”, destacó el grupo armado entre los propósitos que buscaría el acuerdo nacional.

El ELN manifestó que el acuerdo se debe construir con la participación de la sociedad, como actor protagónico, con el fin de que se convierta en mandato constitucional, “donde los futuros gobiernos venideros, independientemente de la fuerza política que gobierne, lo respete y ejecute”.

“Un Acuerdo de esta naturaleza crearía una nueva manera de gobernar al país y estaría legitimado como un Proceso Constituyente Popular”, señalo la dirección nacional, al tiempo que se mostró optimista de que bajo este contexto “es viable y posible superar la crisis del país y el conflicto, para enrumbar a Colombia de manera soberana por la democracia, la equidad y la justicia social”.

Finalmente, sentenció: “Consideramos la actual campaña electoral como una oportunidad para debatir esta propuesta, de tal manera que iniciando el próximo gobierno abordemos la construcción de dicho Acuerdo Nacional”.

