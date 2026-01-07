Nación

La frontera invisible: así es como el ELN y el narcotráfico se mueven por el Zulia, Venezuela, apoyados por el régimen de Maduro

Diosdado Cabello habría recibido órdenes directas de Nicolás Maduro, por lo que viajaba a la frontera con Colombia para coordinar envíos de droga, según el ‘indictment’ de la justicia estadounidense, que revela detalles.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

7 de enero de 2026, 10:55 p. m.
Diosdado Cabello, documentos de inteligencia y guerrilleros del ELN
Diosdado Cabello, documentos de inteligencia y guerrilleros del ELN Foto: Archivo SEMANA.

Varias agencias de inteligencia estadounidenses dieron a conocer la existencia de una red organizada en la que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) tendría bases o campamentos en el estado de Zulia, en Venezuela, según documentos conocidos por SEMANA.

De igual manera, el informe advierte sobre pistas clandestinas administradas por esta guerrilla para asuntos exclusivos del narcotráfico, ubicadas en puntos estratégicos como selvas, zonas rurales y de difícil acceso, muchas de ellas muy cerca de Colombia, puntualmente en el Catatumbo.

El informe conocido por SEMANA fue elaborado por agentes expertos en inteligencia, bajo un análisis de Ocoka (observación y campos de tiro, cobertura y ocultamiento, obstáculos, terreno clave y avenidas de aproximación). El documento describe al menos 10 sitios en poblaciones como Jesús María Semprún, Catatumbo, Rosario de Perijá, Machiques y zonas ribereñas del río Zulia.

El documento de inteligencia precisa que uno de esos lugares es Encontrados, en el Catatumbo, descrito como una “llanura húmeda, en la confluencia Catatumbo–Zulia”, escogida debido a la presencia de humedales y a que la movilidad por ríos resulta menos compleja. Además, señala que existe una baja densidad poblacional fuera del núcleo urbano.

Nación

Se conoce video de estudiante alemán asesinado en un intento de robo en La Guajira: estaba de intercambio en una universidad de Bogotá

Cali

Momentos de terror en hospital de Villa Rica, Cauca: sicarios persiguieron a su víctima y la asesinaron delante de médicos y pacientes

Nación

La alta influencia del ELN en la zona donde fue asesinado un turista alemán que se movía en moto por La Guajira

Nación

🔴 EN VIVO | Concentraciones de este 7 de enero en Bogotá: Benedetti anuncia que el presidente Petro saldrá en minutos a la Plaza de Bolívar

Confidenciales

Alcalde Char entrega motocarros eléctricos a bicitaxistas de Puerto Mocho en Barranquilla

Nación

Ministerio de la Igualdad se raja en la ejecución de su millonario presupuesto, así lo advierte la Contraloría

Nación

Pasto se convirtió en un museo a cielo abierto durante el Carnaval de Negros y Blancos: esto fue lo que sucedió

Noticias Estados Unidos

Donald Trump ordena cambios para sus militares: sube el presupuesto 0.5 billones de dólares, pero, le recortará el salario a ejecutivos

Noticias Estados Unidos

Trump anuncia que Venezuela será su principal socio comercial, el cual “comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos”

Noticias Estados Unidos

Tensión en Mineápolis: Agente del ICE dispara contra una mujer que intentó atropellar a sus compañeros. Trump se pronuncia

Asimismo, indica que esta guerrilla aprovecha las zonas con abundante agua para la logística del narcotráfico y para ocultarse de las operaciones militares. Por ejemplo, en Jesús María Semprún, exactamente en el sector conocido como El Cruce, el ELN se vale de las trochas y la maleza para esconderse.

Estas fueron las palabras de Cilia Flores a Nicolás Maduro minutos antes de su captura

Entretanto, en Casigua El Cubo, el terreno es pantanoso, lo que hace que haya “abastecimiento de agua, obstáculos por inundación, baja irradiación rural”, lo que dificulta el ingreso de la Fuerza Pública por vía terrestre por su complejidad.

Uno de los puntos más complicados es Rosario del Perijá, donde hay “bosques premontanos con alto ocultamiento y rutas de aproximación por zonas de piedemonte y áreas bananeras y ganaderas”. En Valderrama, en tanto, hay “marismas y arroyos” que permiten únicamente el “acceso anfibio” por parte de los uniformados de las fuerzas especiales que adelanten esta operación.

Documentos de agencias de inteligencia de Estados Unidos.
Documentos de agencias de inteligencia de Estados Unidos. Foto: Suministrada a SEMANA.

En el sector del bajo Zulia, los campamentos o bases del ELN logran camuflarse en llanuras aluviales, con acceso silencioso por el río, y presentan una baja irradiación fuera de los centros poblados. Durante la transición Río Negro–piedemonte hay una combinación de rutas fluviales y terrestres, lo que facilita la movilidad transfronteriza.

Documentos reservados en poder de SEMANA.
Documentos reservados en poder de SEMANA. Foto: Suministrada a SEMANA.

Pistas del narcotráfico

La segunda parte del documento en poder de esta revista es aún más impactante, pues identifica lugares exactos de pistas ilegales del narcotráfico, con longitudes que van desde 1.300 hasta 2.300 metros, aptas para aeronaves de mediano alcance.

En Jesús María Semprún, en Río Negro, se encuentra una de las más extensas. Así lo revela este informe técnico de varias agencias de inteligencia de Estados Unidos, el cual detalla que tiene 2.200 metros de largo por 30 de ancho, ubicada en una zona boscosa con despejes rectilíneos.

Gustavo Petro calificó de “secuestro” la captura de Cilia Flores: “El cargo es ser la esposa de Maduro, ¿esa barbarie qué es?"

En Casa de Hierro, en esta área, hay una pista de 2.300 metros, cuyo “patrón y longitudes han sido reportados en operaciones de desactivación”. En el sector de Encontrados, hay una pista que se encuentra en una llanura húmeda que tiene que ver con la “logística fluvial en la confluencia Catatumbo–Zulia”.

El informe técnico indica que en Valderrama hay un “alto ocultamiento, obstáculos por inundación y acceso anfibio”, lo que facilita operaciones nocturnas y reduce la huella detectable.

En Udón Pérez habría pistas del ELN para el narcotráfico. Así como también en El Guayabo, el norte del Zulia–Catatumbo y la ribera del río Zulia, donde aprovechan “marismas, canales y franjas secas con alta movilidad fluvial”.

Actualmente, el ELN está fracturado, y varios bloques, entre ellos Los Comuneros del Sur, no le caminan al Comando Central.
Guerrilleros del ELN. Foto: AFP

Integrantes de estas agencias de inteligencia indicaron a SEMANA que no descartan la presencia de Diosdado Cabello en esta zona antes de la operación militar que fue ordenada por Donald Trump y ejecutada por la Fuerza Delta para la captura de Nicolás Maduro.

“Por medios técnicos sabemos que el señor Diosdado Cabello recibía instrucciones claras de Nicolás Maduro para el envío de la droga con el apoyo del régimen, pero aparentemente nada pasaba. Teníamos todas estas zonas controladas con nuestras vigilancias especiales”, explicó.

Farc, ELN y el Tren de Aragua, los socios criminales de Nicolás Maduro: así lo deja claro la acusación ante la justicia de los Estados Unidos

Finalmente, precisaron que toda esta información está en poder de las Fuerzas Militares de Colombia; sin embargo, debido a la complejidad de estas zonas, ha sido limitado lo que han podido hacer para asestar golpes a la guerrilla, situación que también se explicaría por la complicidad del régimen de Nicolás Maduro.

Más de Nación

Diosdado Cabello, documentos de inteligencia y guerrilleros del ELN.

La frontera invisible: así es como el ELN y el narcotráfico se mueven por el Zulia, Venezuela, apoyados por el régimen de Maduro

Elxnat Leif Lino , estudiante alemán asesinado en La Guajira.

Se conoce video de estudiante alemán asesinado en un intento de robo en La Guajira: estaba de intercambio en una universidad de Bogotá

Dijín, actos urgentes

Momentos de terror en hospital de Villa Rica, Cauca: sicarios persiguieron a su víctima y la asesinaron delante de médicos y pacientes

No

La alta influencia del ELN en la zona donde fue asesinado un turista alemán que se movía en moto por La Guajira

Concentración por la soberanía y la democracia liderada por el presidente Petro, en la Plaza de Bolívar.

🔴 EN VIVO | Concentraciones de este 7 de enero en Bogotá: Benedetti anuncia que el presidente Petro saldrá en minutos a la Plaza de Bolívar

Entrega de motocarros eléctricos en Barranquilla.

Alcalde Char entrega motocarros eléctricos a bicitaxistas de Puerto Mocho en Barranquilla

Los jóvenes recurrieron al arte para denunciar el incumplimiento de las entidades encargadas de sacar adelante este programa social.

Ministerio de la Igualdad se raja en la ejecución de su millonario presupuesto, así lo advierte la Contraloría

Carnaval de Negros y Blancos en Pasto: estas son las mejores imágenes de la fiesta que se tomó las calles de la ciudad.

Pasto se convirtió en un museo a cielo abierto durante el Carnaval de Negros y Blancos: esto fue lo que sucedió

Militares

Comisión de Inspección General del Ejército llegará a Barranquilla para investigar el robo de 48 armas de fuego: un mayor estaría involucrado

Policías asesinados durante ataque en Caquetá por parte de las disidencias de las Farc.

Esta es la estructura de las disidencias de las Farc que habría asesinado a dos policías en Caquetá

Noticias Destacadas