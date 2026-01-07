POLÍTICA

Atención: Juan Carlos Pinzón participará en la Gran Consulta por Colombia

Fuentes le confirmaron a SEMANA que el precandidato presidencial se medirá en las urnas en marzo.

Redacción Semana
7 de enero de 2026, 6:22 p. m.
Juan Carlos PInzon, Precandidato presidencial, partido oxigeno. Foto: José Luis Guzmán. El País

Juan Carlos Pinzón se sumará a la Gran Consulta por Colombia. Así lo confirmó SEMANA. El precandidato tiene hoy el aval del Partido Oxígeno y desde hace semanas había dicho que estaba analizando si se lanzaba directo a la primera vuelta o si entraba a esa medición que se dará en las urnas en las elecciones de marzo. Finalmente, decidió el segundo camino.

La iniciativa para la consulta reúne a Paloma Valencia, Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Daniel Oviedo y Juan Manuel Galán. La candidata del uribismo, una vez elegida por su partido, también decidió sumarse a esa iniciativa que busca consolidar una fuerza política importante de cara a la primera vuelta que derrote al candidato de Gustavo Petro.

Juan Carlos Pinzón tiene hoy el aval del Partido Oxígeno. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Se anticipa que Pinzón anunciara su decisión en la tarde de este miércoles 7 de enero. Desde hace días se especulaba que este movimiento político podría ser posible. Esta semana, el exministro Pinzón se reunió con los candidatos que hacen parte de ese equipo y todo parecía indicar que las cosas para esa unión iban por muy buen camino.

También había existido una cita en diciembre en la que se había avanzado en ese diálogo. Por eso días, Pinzón escribió un trino que hizo pensar que todo estaba andando para ese camino. “Colombia está por encima de cualquier interés. La unidad es indispensable para proteger y cuidar a nuestra gente. Seguimos avanzando en conversaciones para consolidar lo que nos une, el bien de nuestro país. Porque mereces algo mejor”, escribió en X.

Álvaro Uribe habla de la Gran Consulta y advierte: “El país no puede correr el riesgo de que Cepeda gane en primera vuelta”

Este miércoles, en entrevista con María Isabel Rueda en El Tiempo, el expresidente Álvaro Uribe reveló que se ha reunido con miembros de esa consulta y les ha hecho una advertencia.

La periodista le preguntó qué pasaría si Valencia o Juan Carlos Pinzón no logran ganar la partida en esa consulta. Y el expresidente Uribe responde:“Hay que honrar la palabra. Yo jamás he hecho trampa en mi vida pública. Por supuesto, Paloma ha dicho que iría por Abelardo o por el doctor Fajardo, si fuera el caso”.

Álvaro Uribe
"Uno tiene que hablar las cosas a tiempo y con franqueza. El país no puede correr el riesgo de que Cepeda gane la Presidencia, y menos en primera vuelta", dijo el expresidente Uribe. Foto: Carlos Julio Martinez Semana

Pero luego hace una claridad: “Yo dije que si había algún riesgo de que Iván Cepeda pudiera ganar la Presidencia en primera vuelta, había que replantear el tema. Se lo dije a Paloma. Se lo he dicho al doctor Pinzón. Se lo dije a la doctora Vicky Dávila. Se lo dije al doctor Juan Daniel Oviedo y alguna vez, o se lo contaron, o se lo dije al doctor Peñalosa y él hizo la injusta interpretación de que era una manipulación mía para llevarlos con Abelardo.Uno tiene que hablar las cosas a tiempo y con franqueza. El país no puede correr el riesgo de que Cepeda gane la Presidencia, y menos en primera vuelta".

