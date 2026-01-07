Álvaro Uribe habla de la Gran Consulta y advierte: “El país no puede correr el riesgo de que Cepeda gane en primera vuelta”

En una entrevista con la periodista María Isabel Rueda, en el diario El Tiempo, el expresidente Álvaro Uribe comparte sus reflexiones sobre la contienda política en el país. Asegura que hoy no tiene sino “un pensamiento: que yo pueda tener en estos años que me ha prolongado el Señor, participar del honor con las mayorías colombianas de elegir por primera vez a una mujer presidente de la República y apoyar un pensamiento democrático que derrote al castrochavismo encarnado en el senador Iván Cepeda”.

Uribe enumera largamente las virtudes de Paloma Valencia. “Es una persona totalmente transparente. Nadie puede hacerme una acusación sobre ella. No ha estado en el Gobierno, ni en la ‘mermelada’ corrupta”, dice y destaca sus ejecutorias en el Congreso: la defensa del ahorro de los trabajadores en los fondos de pensiones, sus denuncias por el burocratismo del Ministerio de la Igualdad, y otros temas.

"No ha estado en el Gobierno, ni en la ‘mermelada’ corrupta", dice Álvaro Uribe de Paloma Valencia. Asegura que quisiera ver, con ella, la llegada de la primera mujer a la presidencia. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

El exmandatario, sin embargo, no descarta escenarios. Rueda le pregunta qué pasaría si Valencia o Juan Carlos Pinzón no logran ganar la partida en la Gran Consulta por Colombia. Y el expresidente Uribe responde: “Hay que honrar la palabra. Yo jamás he hecho trampa en mi vida pública. Por supuesto, Paloma ha dicho que iría por Abelardo o por el doctor Fajardo, si fuera el caso”.

Pero, luego, lanza una advertencia: “Yo dije que si había algún riesgo de que Iván Cepeda pudiera ganar la Presidencia en primera vuelta, había que replantear el tema. Se lo dije a Paloma. Se lo he dicho al doctor Pinzón. Se lo dije a la doctora Vicky Dávila. Se lo dije al doctor Juan Daniel Oviedo y alguna vez, o se lo contaron, o se lo dije al doctor Peñalosa y él hizo la injusta interpretación de que era una manipulación mía para llevarlos con Abelardo. Uno tiene que hablar las cosas a tiempo y con franqueza. El país no puede correr el riesgo de que Cepeda gane la Presidencia, y menos en primera vuelta".

"Cepeda tiene una virtud. Es un agente declarado del castrochavismo. No es sospechoso”, sostiene Álvaro Uribe. (Colprensa - Lina Gasca) Foto: COLPRENSA

Uribe dice que en este 2026 tiene dos decisiones claras y asevera que “muy probablemente habrá segunda vuelta”. Lo primero es que apoyará a Valencia y lo segundo, que tratará “respetuosamente a todas estas personas que están en la lucha democrática contra Iván Cepeda. Porque Cepeda tiene una virtud. Es un agente declarado del castrochavismo. No es sospechoso”.

El expresidente ahonda con Rueda en las razones por las cuales considera que esto es una virtud, de cara al 2026. “Claro. Porque al menos es declarado. Los sospechosos son más peligrosos. Colombia en la Constitución del 91 hizo un gran pacto entre lo público y lo privado: para las pensiones, para la salud, para los servicios públicos, para las obras públicas. Todo lo están destruyendo en vías de la estatización. Neocomunismo. Les choca tanto que los señalen de neocomunistas, pero lo son. Cepeda, como agente del castrochavismo declarado, confesó que ha apoyado a Fidel Castro, a Nicolás Maduro, etcétera. Quieren completar este proceso de destrucción de Petro para que todo quede en manos del Estado y se anule la creatividad de los colombianos, como se les anuló a cinco generaciones de cubanos".