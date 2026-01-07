Álvaro Uribe da preocupante respuesta sobre si Trump podría actuar en Colombia como en Venezuela: “Las circunstancias se van pareciendo”

Álvaro Uribe ha mantenido un prudente silencio sobre la máxima tensión que existe hoy entre Gustavo Petro y Donald Trump. El presidente colombiano se ha despachado en numerosos trinos contra el norteamericano. Ha dicho que tiene “cerebro senil”, asegura que Maduro y Cilia Flores fueron “secuestrados”, lo acusa de haber “orinado sangrientamente sobre la soberanía” y ha advertido que van a “despertar al jaguar” y que no descarta “tomar las armas”.

El jefe de la Casa Blanca, por su lado, le ha enviado ya dos duros sablazos: en la rueda de prensa en Mar-a-Lago dijo que “debe cuidarse el trasero” y luego, desde el Air Force One, aseguró que “Colombia está gobernada por un hombre enfermo (...) No lo estará haciendo por mucho más tiempo”.

En una entrevista con María Isabel Rueda, en el diario El Tiempo, el expresidente Uribe lanza preocupantes reflexiones sobre lo que pueda pasar en Colombia tras ese cruce virulento.

La periodista le pregunta qué piensa de las amenazas que ha emitido el presidente Trump en contra del presidente Gustavo Petro y si cree que Estados Unidos podría hacer en el país lo mismo que en Venezuela. Rueda aclara que formula ese interrogante teniendo en cuenta que “son dos países distintos y circunstancias muy diferentes”.

Donald Trump advirtió al presidente Gustavo Petro: "He must watch his ass (Debe cuidar su trasero)"

Y el expresidente le contesta: “Pues las circunstancias se van pareciendo más todos los días”. Y, luego, remata: “El Gobierno Petro, con lo que hace, se va aproximando a ese castrochavismo”.

Uribe asegura que ha evitado lanzar conclusiones sobre el tema: “No he querido referirme ni a la declaración del presidente Trump, ni a la del presidente Petro. Lo que necesita Colombia es un cambio de gobierno. Ojalá se dé rápidamente".

El expresidente asegura que la operación está justificada. "Por supuesto. Desde hace muchos años pedía yo que las fuerzas armadas de Venezuela intervinieran. No para imponer una dictadura militar, sino para hacer respetar la Constitución y a los ciudadanos. Este país ha tenido más de 10.000 presos políticos. Hoy tiene 863. Tiene el 90 % de pobreza. Cuando empezó Chávez era el 40 %; hay 9 millones de exiliados; se robaron las elecciones. Uno no entiende por qué las fuerzas armadas no intervinieron", dijo Uribe.

"Creo que lo de Estados Unidos es una intervención subsidiaria, porque la debieron hacer las fuerzas armadas con los organismos internacionales", dice Uribe sobre la operación militar que logró la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flóres.

Y luego expone los argumentos por los cuales considera que, en el enorme debate jurídico que se ha armado tras el operativo, Estados Unidos es el que tiene la razón.

“Creo que lo de Estados Unidos es una intervención subsidiaria, porque la debieron hacer las fuerzas armadas con los organismos internacionales. Creo que es en legítima defensa porque ha habido una agresión continua, consistente, en que la dictadura venezolana ha facilitado su espacio aéreo, su territorio y su mar, para inundar de coca a Estados Unidos. Pero además, hay otra agresión que es la presencia de grupos terroristas que se han declarado enemigos de Estados Unidos y que son una clara amenaza a su seguridad, como Hamás y Hezbolá. Se ha discutido mucho también la legalidad. Yo creo que no hay duda de la legitimidad", concluye Uribe.

El exmandatario también hace reflexiones sobre Colombia y la contienda electoral. Asegura que, en la carrera por 2026, se debe hacer todo lo posible para evitar que Iván Cepeda gane la presidencia. Y en ese sentido, revela que él le hizo una advertencia a varios de los participantes de la Gran Consulta por Colombia.

“No tengo sino un pensamiento: que yo pueda tener, en estos años que me ha prolongado el Señor, participar del honor con las mayorías colombianas de elegir por primera vez a una mujer presidente de la República. Y apoyar un pensamiento democrático que derrote al castrochavismo encarnado en el senador Iván Cepeda", aseguró a María Isabel Rueda.