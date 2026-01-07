Política

Gustavo Petro recurre a la plaza pública en medio del choque con Donald Trump: esta es la jugada con la que busca mover a sus bases

Ministerios y entidades se activaron para lograr multitudes en las calles. Mientras tanto, el presidente promete dar “órdenes” a los militares frente a una posible invasión de Estados Unidos.

Redacción Semana
7 de enero de 2026, 10:49 a. m.
Las autoridades mantendrán seguimiento a las marchas convocadas por Gustavo Petro.
Las autoridades mantendrán seguimiento a las marchas convocadas por Gustavo Petro. Foto: Presidencia/Montaje:SEMANA

En medio de la tensión entre los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro convocó este miércoles, 7 de enero, a movilizaciones en todo el país, con el fin de demostrar que tiene respaldo y enviar un mensaje político a su homólogo Donald Trump.

Tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, el mandatario colombiano no detiene sus críticas y rechazo frente a lo ocurrido.

A través de una ráfaga de mensajes y reposts en la red social X, el mandatario le reclamó a Trump por haber interferido en la soberanía venezolana.

Pero la situación llegó a su cúspide cuando el mandatario estadounidense le respondió: primero, diciéndole que debe “cuidar su trasero” y, luego, sugiriendo que existe la posibilidad de una intervención semejante en territorio colombiano, directamente manifestando que “suena bien” para él.

El pasado lunes, el presidente anunció las marchas de este miércoles, argumentando la defensa de la soberanía de Colombia ante un posible ataque estadounidense.

Desde ese momento, ministerios y entidades comenzaron a ampliar la convocatoria a través de pancartas y canales oficiales, tanto internos como externos.

Igualmente, cuentan con el apoyo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), una parte de la Confederación General del Trabajo (CGT) y Fecode, que serán el músculo de la multitud que se tomará las calles.

El Ministerio de Ciencia, por su parte, utiliza el correo de atención al ciudadano y las bases de datos internas para difundir una invitación a marchar.

El Sena, argumentando “respeto al derecho de reunirse y manifestarse públicamente”, les dio permiso a los directores de área, jefes de oficina, directores regionales y subdirectores de centro de darles la tarde libre a los servidores a su cargo.

Esto, según la circular de la entidad, tendrá como fin “expresar el compromiso social con la soberanía, la democracia y la paz de Colombia y la región”.

Simultáneamente, la narrativa del presidente es clara y no ha dejado de reiterar el mensaje en sus redes sociales: quiere ser visto como un “jaguar” que despertará o será desatado, en caso de que se amenace la soberanía de Colombia.

Los jaguares son el motivo principal de las pancartas que se difunden desde las cuentas de los ministros y directores de entidades. Incluso, el presidente llegó a proponer construir un monumento con la figura del felino, en representación a él mismo.

Lejos de mostrarse conciliador con Estados Unidos, en las últimas horas, anunció que dará órdenes a “soldados, soldadas, patrulleras y patrulleros de Policía”, ante la posibilidad de que se intervenga en el país.

En la publicación, Petro compartió vídeos de supuestos uniformados apoyándolo. En una de ellos se lee: “Así estaré el día que EE. UU. quiera invadir a Colombia. Defenderé al pueblo”.

Es claro que el presidente Gustavo Petro aprovecha la tormenta política con Estados Unidos para fortalecer su discurso internamente con sus simpatizantes e intentará evidenciar que aún cuenta con respaldo ciudadano, bajo la mirada atenta del país norteamericano.

Petro, pese a las advertencias de Trump y las lecturas que indican que Colombia podría ser un posible próximo objetivo, no baja la guardia y tampoco baja el tono. Incluso, el tono de rechazo sube cada vez más frente a la captura de Maduro y su esposa, que ya califica abiertamente de “secuestro”, calificativo que comparten algunas cabezas del régimen.

Noticias Destacadas