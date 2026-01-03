El expresidente Álvaro Uribe reaccionó a la captura de Nicolás Maduro y defendió el papel que cumplió el gobierno de Donald Trump con ese operativo.

“Estados Unidos actuó en legítima defensa .No se puede pretender que nada pase cuando por años se ha albergado a terroristas que amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos; se ha servido como corredor aéreo, terrestre y marítimo para trasladar narcóticos a los Estados Unidos; se ha violado la democracia y se ha propiciado un éxodo de 9 millones de ciudadanos”, dijo.

“La dictadura ha protegido a los narcoterroristas de Colombia, ha estimulado la violencia contra nuestro pueblo. Estados Unidos ha tenido que hacer lo que debieron hacer los organismos internacionales y las Fuerzas Armadas de Venezuela, que prefirieron el soborno de la dictadura que hacer respetar la democracia de su País. Que las Fuerzas Armadas de Colombia no entren en el suicidio de proteger a la dictadura como se ha pretendido con la Zona Binacional. Que el hermano pueblo de Venezuela encuentre su camino de libertad y de bienestar colectivo. Que en Colombia nos liberemos pronto del contagio destructor”, agregó.

El expresidente no menciona a Gustavo Petro, pero su mensaje es una crítica a la posición que ha tomado el gobierno colombiano con este hecho. El primer mandatario rechazó la intervención militar del gobierno Trump en ese país.

“El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región. Colombia reafirma su compromiso irrestricto con los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, y la solución pacífica de las controversias internacionales”, dijo.

“En este sentido, el Gobierno colombiano rechaza cualquier acción militar unilateral que pueda agravar la situación o poner en riesgo a la población civil. El país adopta una posición orientada a la preservación de la paz regional, y hace un llamado urgente a la desescalada, exhortando a todas las partes involucradas a abstenerse de acciones que profundicen la confrontación y a privilegiar el diálogo y los canales diplomáticos. De manera preventiva, el Gobierno Nacional ha dispuesto medidas para proteger a la población civil, preservar la estabilidad en la frontera colombo-venezolana y atender oportunamente eventuales necesidades humanitarias o migratorias, en coordinación con las autoridades locales y los organismos competentes”, agregó.

El gobierno colombiano ha desplegado acciones para acoger a los migrantes que se esperan que puedan llegar en la frontera con Cúcuta. El primer mandatario aseguró que está reunido en un Consejo de Seguridad desde las tres de la mañana.

La candidata del uribismo, Paloma Valencia, también aseguró que la operación norteamericana no es ninguna agresión al pueblo venezolano. “No hubo agresión contra Venezuela, fue un ataque contra un tirano que había usurpado el poder y que se había aliado con los narcos de la región, y que de paso violaba múltiples principios de la Carta de la ONU. La autodeterminación de los pueblos se expresó: votaron y eligieron sus gobernantes y Maduro se robó el poder”, escribió.