Juan Carlos Pinzón abrió la posibilidad de unirse a la Gran Consulta por Colombia: “La unidad es indispensable”

El precandidato hizo un pronunciamiento en sus redes sociales luego de una reunión con los precandidatos.

23 de diciembre de 2025, 1:20 a. m.
La gran consulta por Colombia: Mauricio Cárdenas, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán y Paloma Valencia.
El precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón hizo un nuevo pronunciamiento luego de la reunión que sostuvo de manera virtual con los seis precandidatos de la Gran Consulta por Colombia.

“Colombia está por encima de cualquier interés. La unidad es indispensable para proteger y cuidar a nuestra gente”, dijo Pinzón en su cuenta de X.

Por ahora, Pinzón no dejó claro si hará parte de este bloque de la centroderecha, en la que la precandidata Paloma Valencia también confirmó su participación.

“Seguimos avanzando en conversaciones para consolidar lo que nos une, el bien de nuestro país. Porque mereces algo mejor”, puntualizó el precandidato.

Sin embargo, la participación de Pinzón en esta consulta se podría dar a conocer en los próximos días.

