Avanzan las conversaciones de la Gran Consulta por Colombia: los seis precandidatos están reunidos con Juan Carlos Pinzón

Los precandidatos de la Gran Consulta por Colombia siguen avanzando en su propósito de consolidar un bloque sólido de cara a las elecciones presidenciales del 2026.

Juan Carlos Pinzón y Paloma Valencia. Foto: Semana.

Tras lo que pareció un exitoso encuentro con la candidata del uribismo, Paloma Valencia, durante el fin de semana; hoy se reúnen de manera virtual con el candidato Juan Carlos Pinzón, quien también ha sido convocado a revisar la posibilidad de integrarse el nuevo bloque de la centro derecha.

Pinzón, quien se encuentra en Estados Unidos, ha dicho en varias oportunidades que su llamado es a buscar la unidad entre los diferentes actores políticos del país que tienen visiones similares del futuro y, así, poder construir una candidatura fuerte que salga victoriosa en la contienda electoral del próximo año.

Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas y Juan Daniel Oviedo, integrantes de la Gran Consulta por Colombia. Foto: Suministrada a Semana A.P.I.

Por su lado, desde la Gran Consulta por Colombia, también han dicho que buscan la unidad, pero que solo podrán acceder al grupo los precandidatos que puedan linearse con sus objetivos y sus visiones.

Por ahora, las reuniones que han sostenido los diferentes líderes políticos han sido exitosas y se espera que tanto Pinzón como Valencia puedan definir con prontitud si se adhieren al bloque o siguen sus caminos a la presidencia en soledad.