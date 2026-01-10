El 18,7 por ciento votaría en la Gran Consulta por Colombia y el 29,8 por ciento en la del Pacto Amplio, según encuesta de AtlasIntel para SEMANA

En la edición de este sábado, 10 de enero, SEMANA reveló los resultados de la primera encuesta de AtlasIntel, firma catalogada como la empresa líder para estudios electorales en Estados Unidos, según un ranking de 2025 elaborado por el reputado estadístico Nate Silver.

AtlasIntel realizó las encuestas más precisas en Estados Unidos en las elecciones presidenciales de 2020 y 2024.

En Argentina, por ejemplo, en 2023 anticipó la llegada a la Casa Rosada de Javier Milei, y en distintos procesos electorales en Brasil, Chile, Sudáfrica y España también ha acertado recientemente.

En esta ocasión, la compañía hizo para SEMANA una encuesta que, a cinco meses de la primera ronda de elecciones a Presidencia, muestra un cabeza a cabeza entre Abelardo de la Espriella (28 %) e Iván Cepeda (26,5 %). Sergio Fajardo (9,4 %) aparece en tercera posición.

El estudio, realizado entre el 5 y el 8 de enero, es decir, que recoge el impacto de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, tuvo en cuenta las opiniones de 4.520 personas a través de un muestreo digital aleatorio, random digital recruitment (Atlas RDR), con un margen de error del 1 %.

Abelardo de la Espriella ganaría la segunda vuelta electoral Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La firma también preguntó por la intención de voto para las consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo.

En el caso de la consulta del Pacto Amplio, que incluye sectores de izquierda y del progresismo, 1.345 personas de las 4.520 encuestadas, es decir, el 29,8 %, expresaron su intención de votar en esa elección.

En el caso del Pacto Amplio, Iván Cepeda arrasa y obtiene el 92,3 % de la intención de voto entre quienes aseguraron su deseo de participar en esta consulta. Luego están Camilo Romero (3,3 %), Roy Barreras (1,4 %) y Daniel Quintero (0,9 %).

Iván Cepeda llegaría a la segunda vuelta presidencial Foto: NELSON CÁRDENAS

Frente a la pregunta por la Gran Consulta por Colombia, de la centro-derecha, 847 de los 4.520 encuestados, es decir, el 18,7 %, manifestaron su intención de votar en esta.

El estudio reveló que dicha competencia la ganaría Paloma Valencia, la candidata presidencial del Centro Democrático, quien tiene el 19,1 % de la intención de voto en esta consulta.

La siguen, según AtlasIntel, Juan Carlos Pinzón (13,1 %), Aníbal Gaviria (11,1 %), Juan Daniel Oviedo (10,6 %), Vicky Dávila (7 %), David Luna (5,7 %), Mauricio Cárdenas (4,7 %) y Juan Manuel Galán (4,2 %).

En esa consulta, el voto en blanco llega al 13,3 %, mientras que el 11,1 % dijo que aún no sabía por quién votar de ese grupo.

En el caso de la intención de voto en las consultas interpartidistas, dicho margen de error es del 3 %. El nivel de confianza de la encuesta en general es del 95 %.

En 2022, según datos de la Registraduría Nacional, Gustavo Petro se quedó con la presidencia con 8.542.020 votos.

En segundo lugar, quedó el outsider Rodolfo Hernández, con 5.965.531 votos.

Y en la primera vuelta se quedó arañando la posibilidad de disputar la presidencia Federico Gutiérrez, hoy alcalde de Medellín, con 5.069.526 votos.

Esta es la encuesta completa con su respectiva ficha técnica: