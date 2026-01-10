Política

Abelardo de la Espriella reacciona a la encuesta de AtlasIntel para SEMANA: “Este año Colombia gana”

El candidato presidencial encabeza la intención de voto para las elecciones presidenciales que se realizarán en 2026.

Redacción Semana
10 de enero de 2026, 12:06 p. m.
Abelardo de la Espriella reacciona a encuesta publicada por SEMANA.
Abelardo de la Espriella reacciona a encuesta publicada por SEMANA. Foto: Semana

La primera encuesta de la firma AtlasIntel para SEMANA muestra una clara competencia entre dos candidatos que dominan en la actualidad mayoritariamente la intención de voto: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

De acuerdo con el sondeo, que se realizó entre el 5 y el 8 de enero de 2026, De la Espriella tiene una leve ventaja frente al candidato de la izquierda en la primera vuelta, mientras en la segunda la diferencia sería más amplia.

La intención de voto de Abelardo de la Espriella para la primera vuelta alcanza el 28 %, mientras que Iván Cepeda llega al 26,5 %. A ellos les sigue Sergio Fajardo, con el 9,4 %; y Juan Carlos Pinzón y Paloma Valencia, con 5,1 %.

Frente a un escenario de segunda vuelta, que se votaría el 21 de junio en caso de que ninguno de los candidato logre la mitad más uno de los votos, De la Espriella (44,2 %) derrotaría a Cepeda (34,9 %) por una diferencia de 9,3 puntos porcentuales.

Ante los datos, el candidato presidencial" Abelardo de la Espriella reaccionó a través de sus redes sociales con un escueto mensaje en el que expresó que “¡Este año Colombia gana!“.

Defensores por la Patria, el movimiento de Abelardo de la Espriella, también reaccionó a la publicación y escribió en sus redes sociales: "AtlasIntel, la encuestadora más precisa del mundo, junto a Revista SEMANA, lo confirma: Abelardo de la Espriella lidera la carrera presidencial con 28 % y vencería a Iván Cepeda en segunda vuelta. Colombia ya decidió: orden, ley y patria".

