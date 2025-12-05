Suscribirse

Bogotá

Joven habría sido abandonado por policías y paramédicos tras accidente en Bogotá: luego lo robaron y se encuentra en la UCI

La familia asegura que pasaron 14 horas antes de que lograran localizarlo.

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

6 de diciembre de 2025, 3:37 a. m.
El estado de salud del joven en este momento es crítico.
El estado de salud del joven en este momento es crítico | Foto: Noticias Caracol
Un joven de 24 años que se movilizaba en bicicleta resultó gravemente herido tras ser embestido por un carro el pasado 29 de noviembre en la carrera 90 con calle 66ª, en la localidad de Engativá, occidente de Bogotá.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el accidente y los minutos que siguieron, en los que se ve cómo llegan al lugar un conductor, dos policías y una ambulancia; minutos después, esos mismos auxiliares se retiran y el ciclista queda sobre el andén.

Contexto: Así hablaba Zulma Guzmán, mujer buscada por la muerte de dos menores en Bogotá: “Yo quiero como hacer cosas raras, distintas”

Según la versión de la familia, la escena se volvió aún más angustiosa después de que los uniformados y el personal de la ambulancia se marcharan: grupos de personas se acercaron, golpearon al joven y le hurtaron varias pertenencias —incluido sus zapatos y ropa— hasta dejarlo semidesnudo.

La familia asegura que pasaron 14 horas antes de que lograron localizarlo y, por el estado en que lo encontraron, fue trasladado a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Xiomara Delgado, tía del hombre, relató a Noticias Caracol: “En el video se ve que mi sobrino está tirado, desgonzado sobre el andén, semisentado. La ambulancia llega (...) tiempo después, entre la policía y la ambulancia, deciden no llevárselo y dejarlo ahí”.

La mujer insistió en que el joven presentaba golpes en la cabeza y no podía sostenerse por sí mismo cuando lo dejaron en la vía.

Contexto: Descubren a ladrón con 19 anotaciones robando celulares en barrio de Bogotá, pero después lo dejan libre

La versión de la Policía y los paramédicos

La Policía Metropolitana entregó un informe preliminar en el que, según ellos, el joven inicialmente habría manifestado su intención de retirarse del lugar y no requerir asistencia.

La teniente coronel Paula Güiza, citada por Noticias Caracol, afirmó que “en el momento no hubo ninguna omisión por parte de la Policía Nacional o del personal médico, toda vez que esta persona manifestó retirarse voluntariamente del sitio y no requerir ninguna asistencia médica, ni de policía”.

Contexto: “No merecía este final“: el doloroso mensaje que dejó el primo de Jean Claude Bossard, el joven asesinado por un robo en Bogotá

Por su parte, uno de los paramédicos dijo que el equipo arribó al punto porque les alertaron del hecho mientras pasaban por la zona y que notificaron a la comunidad y al conductor sobre la atención; además, señaló limitaciones técnicas para atender ciertos procedimientos en el sitio.

Ese mismo paramédico añadió que, según su versión, el joven “no se dejó revisar y asegurar sentirse bien tras el accidente”.

En este momento, los seres queridos se mantienen en una preocupación constante por no saber qué pasará con su estado de salud y piden que se tomen acciones legales.

