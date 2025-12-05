Joven habría sido abandonado por policías y paramédicos tras accidente en Bogotá: luego lo robaron y se encuentra en la UCI

Un joven de 24 años que se movilizaba en bicicleta resultó gravemente herido tras ser embestido por un carro el pasado 29 de noviembre en la carrera 90 con calle 66ª, en la localidad de Engativá, occidente de Bogotá.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el accidente y los minutos que siguieron, en los que se ve cómo llegan al lugar un conductor, dos policías y una ambulancia; minutos después, esos mismos auxiliares se retiran y el ciclista queda sobre el andén.

Según la versión de la familia, la escena se volvió aún más angustiosa después de que los uniformados y el personal de la ambulancia se marcharan: grupos de personas se acercaron, golpearon al joven y le hurtaron varias pertenencias —incluido sus zapatos y ropa— hasta dejarlo semidesnudo.

La familia asegura que pasaron 14 horas antes de que lograron localizarlo y, por el estado en que lo encontraron, fue trasladado a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Xiomara Delgado, tía del hombre, relató a Noticias Caracol: “En el video se ve que mi sobrino está tirado, desgonzado sobre el andén, semisentado. La ambulancia llega (...) tiempo después, entre la policía y la ambulancia, deciden no llevárselo y dejarlo ahí”.

La mujer insistió en que el joven presentaba golpes en la cabeza y no podía sostenerse por sí mismo cuando lo dejaron en la vía.

La versión de la Policía y los paramédicos

La Policía Metropolitana entregó un informe preliminar en el que, según ellos, el joven inicialmente habría manifestado su intención de retirarse del lugar y no requerir asistencia.

La teniente coronel Paula Güiza, citada por Noticias Caracol, afirmó que “en el momento no hubo ninguna omisión por parte de la Policía Nacional o del personal médico, toda vez que esta persona manifestó retirarse voluntariamente del sitio y no requerir ninguna asistencia médica, ni de policía”.

Por su parte, uno de los paramédicos dijo que el equipo arribó al punto porque les alertaron del hecho mientras pasaban por la zona y que notificaron a la comunidad y al conductor sobre la atención; además, señaló limitaciones técnicas para atender ciertos procedimientos en el sitio.

Ese mismo paramédico añadió que, según su versión, el joven “no se dejó revisar y asegurar sentirse bien tras el accidente”.