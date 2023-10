El revolucionario sensato: este es Carlos Fernando Galán, el nuevo alcalde de Bogotá que promete no defraudar el legado de su padre

Galán siente que la política no es una opción, sino un deber. Algo que, a pesar de su personalidad reservada, le debe al país. Con la gente no es tímido. Cuando está frente a una multitud y se lanza al agua con un discurso, no hay vuelta atrás. No hay quien lo detenga cuando alguien irrespeta a su familia o ataca sus ideales.