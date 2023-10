Carlos Fernando Galán, el hijo de un caudillo asesinado, desde niño se enamoró de la política

“Tuve la suerte de acompañarlo mucho en ese último año. Inclusive, pensaba ir esa noche a Soacha, pero él al final me dijo: ‘mejor no, porque es de noche y hace frío, entonces mejor acompáñeme mañana a Villeta’. Y yo le dije: Ok”, agregó el ahora alcalde electo de los bogotanos.

Ese día, reconoce Galán hijo, se convirtió en un antes y un después en su vida. “Recuerdo haber sentido en ese momento como un abismo enfrente. No veía futuro. Nada más allá de eso. Sentía que se había acabado todo, que se me estaba derrumbando el piso y no había nada más en el futuro. Eso fue muy complejo y muy duro”.