Un abrazo con sabor a victoria, así fue como Juan Manuel Galán felicitó a su hermano al ser el ganador de las elecciones como alcalde de Bogotá

Y dijo en medio de su primer discurso: “Tenemos que reconocer los avances de todos los exalcaldes, pero también los nuestros como sociedad. En nuestro día tenemos que poder aplaudir y apoyar lo que el otro hace bien, los retos son gigantes; los vientos que soplan no se ven fáciles de lidiar y, si no nos apoyamos, nos soportamos y valoramos, será muy difícil salir bien librados de la tormenta que se avecina”.

“No prometimos nada, solo para ganar unos cuantos votos. Gracias, gracias, a los ciudadanos de Bogotá, con su voto se manifestaron, nos dejaron claro que decidieron creer, nos mostraron que prefirieron a alguien que trabaje para ellos y no para sí mismo o para otro líder. Nos dejaron claro que necesitamos reconocer aciertos ajenos y construir sobre ellos, pues lo importante no es quién corta la cinta ni quién aparece en la placa, sino cuántas vidas se pueden mejorar con un proyecto”, agregó Galán.

Al respecto, Galán aseguró el pasado miércoles, 25 de octubre, en el debate final de SEMANA , que el futuro de esa megaobra de movilidad debe concretarse en la capital y que no debe ser el Gobierno del presidente Gustavo Petro quien termine definiendo el rumbo de esta.

“Por primera vez, Bogotá tiene un metro contratado, financiado, en ejecución. Tenemos que defenderlo. Con todo respeto, el presidente de la República no define el Metro de Bogotá. Lo definen Bogotá y los bogotanos, no el presidente Petro, no el presidente de la China”, advirtió el candidato del Nuevo Liberalismo.