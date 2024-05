Estos son los famosos actores que “respaldaban” las campañas políticas de Olmedo López. ¿Qué dicen ahora?

Para ese entonces, campaña de 2018, Olmedo López era candidato para el Senado de la República. Gustavo Petro dice en el video: “Este 12 de marzo vote por gente decente, no vote por los corruptos al Congreso”. En el mismo, Olmedo asegura que Decentes nació para quitarle 50 billones de pesos a la corrupción que se roban en Colombia cada año, “50 billones del presupuesto para el alimento de nuestros niños, de la educación para nuestros jóvenes, de los recursos de la salud para todos los colombianos, de las tierras que merecen los campesinos (…) y de 7.000 abuelos en Colombia”, el discurso sonó bonito, pero contradictorio con los hechos que se evidenciaron en 2024 durante su administración. En los que no solo salió a relucir el escándalo de los carrotanques sino el supuesto pago de millonarias coimas a políticos para apoyar desde el Senado las reformas del Gobierno de Gustavo Petro.

Seis años después, cuando el video se hace viral en medio del escándalo de corrupción, El Flaco Solórzano confiesa a SEMANA que sintió vergüenza de verse, aparentemente, apoyando a “ese bandido, porque es un bandido que decía descaradamente que lucharía contra la corrupción e hizo todo lo contrario”, aunque rápidamente aclara que no sabía de él, que no lo conocía, sino que creía en la apuesta política de su amigo Gustavo Bolívar y en Gustavo Petro que formaban parte de la coalición. Esta estaba conformada por la Colombia Humana, la Unión Patriótica, Todos Somos Colombia, el Movimiento Alternativo Indígena y Social y la Alianza Social Independiente.

Todos los actores al ver el video coincidieron en decir: “Yo no conozco ese señor”, aseguran que entregaron su grabación a Gustavo Bolívar, pero desconocían que se había utilizado para tales fines. Es el caso de Gregorio Pernia, quién dejó claro que desde hace más de un quinquenio prefiere no opinar de política. Los mensajes al parecer fueron enviados entre amigos. “Ese video de creo en la honestidad es un video que me pidió Gregorio Pernia. Pero ante los ojos de Dios no tengo ni idea de quién es ese man”, dijo Elianis indignada por la utilización de su imagen en una campaña política.