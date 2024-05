Impresionante reportaje de El País cuenta la vida de las indígenas trans o ‘mariposas del café’. Asesinatos, brujas y maleficios

Allí, en Santuario, muchos de los indígenas trans pudieron rehacer su vida, tras haber vivido todo tipo de vejámenes en su propio territorio. Muchas de ellas huyeron a los 14 o 15 años y lograron asentarse allí como trabajadoras y mano de obra del café. No pueden volver a sus hogares, no solo por el rechazo de muchos de los suyos, sino porque los grupos armados los tienen amenazados.

Las historias de dolor que vivieron en sus resguardos son muy impactantes. Una de ellas, a quien llaman Perla, para proteger su identidad, cuenta que “estuvo a punto de creer que su fascinación por los hombres, y no por las mujeres, era producto de algún virus o la picadura de un animal. Pero no fueron suficientes los rezos, los bebedizos, los castigos ni que le raparan la cabeza para evitar que esos movimientos sutiles de cabello, impropios para un varoncito, fueran desapareciendo”.

“Poco después decidió huir para evitar que la comunidad castigara a sus padres por el hecho de no haberlo criado como debían. No recuerda fechas ni momentos, pero sí el haber escapado con la certeza de que atrás quedaba Manuel y que en el camino renacería con el nombre de Perla”, agrega el reportaje de El País.

Paola Tique, otra joven del resguardo también contó su historia: “Yo cuando llegué aquí, llegué con ropa de hombre pero maquillada; una persona se arrimó y me dijo: ‘¿Oiga, usted también es una mariquita?’, yo le dije que sí. Entonces me dijo: ‘Si le gusta pintar maquillaje como nosotras, cambiamos cuerpos... quita esa ropa de hombre y póngala ropa de mujer’; y ya puse ropa de mujer y me siento muy bien, súper bien (Sic)”.