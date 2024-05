Sneyder política: “No puede ser que solamente yo caiga”: 30 congresistas saldrían salpicados en el escándalo de la UNDGR

Desde el pasado jueves 2 de mayo, cuando el exfuncionario habló con este medio, no se ha quedado callado y desde ya, en sus primeras asistencias a la Fiscalía, se empieza a anunciar todo lo que podría llegar a destapar de la corrupción que se generó en la entidad para presuntamente beneficiar las reformas sociales del Gobierno Petro en el Congreso de la República.

Aseguró que son más las personas vinculadas a esta investigación. Él se considera un pequeño eslabón de la cadena criminal de un concierto para delinquir que –aseguró– se gestó desde la Ungrd, y por eso hará todo lo posible para reparar al Estado y al país, no solo a través de sus declaraciones, sino con los recursos apropiados con los hechos de corrupción.

Pinilla aseguró que tiene un listado de nombres y cargos. Invitó a la Corte Suprema a escucharlo para entregar sus pruebas. Está convencido de no caer solo, que todos los implicados deben responderles al país, a los electores y a las comunidades que en La Guajira esperan la promesa del Gobierno.

Su cita con la Fiscalía

“Él me daba las órdenes y yo las cumplía. Yo todo lo que hacía era por orden de él… Nunca le pregunté por qué motivo, él simplemente daba las órdenes y yo las cumplía”, dijo Pinilla, mientras contó que le pareció confuso el acto de perdón público de López al presidente Gustavo Petro.

Pinilla dijo que no entendió la extraña iniciativa de su exjefe, pero aclaró que sus casos son separados y cada quien “responde por su pellejo”. Por su lado, advirtió que mantiene su intención de colaborar con la justicia y de contar toda la verdad.

Dijo que irá “hasta el final”. “Yo no voy a echarme culpas que no son mías, voy hasta el final con la ayuda de Dios”, dijo el exfuncionario en entrevista con SEMANA, al asegurar que López cumplía órdenes de alguien más, no era una rueda suelta, “no se mandaba solo” en la Ungrd.