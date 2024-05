Traición, robos, chats y delaciones. La historia desconocida de la corrupción en la UNGRD que golpea al Gobierno y al Congreso

Pinilla dijo que no entendió la extraña iniciativa de su exjefe, pero aclaró que sus casos son separados y cada quien “responde por su pellejo”. Por su lado, advirtió que mantiene su intención de colaborar con la justicia y de contar toda la verdad. Dijo que irá “hasta el final”. “Yo no voy a echarme culpas que no son mías, voy hasta el final con la ayuda de Dios”, dijo el exfuncionario en entrevista con SEMANA, al asegurar que López cumplía órdenes de alguien más, no era una rueda suelta, “no se mandaba solo” en la UNGRD.