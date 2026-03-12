Banco de Alimentos de Bogotá aumentó la entrega de ayudas alimentarias durante 2025

El Banco de Alimentos de Bogotá, que cumple 25 años de funcionamiento, indicó en su más reciente informe de gestión que durante 2025 entregó 22.710.863 kilogramos de alimentos y productos a comunidades vulnerables en distintas regiones del país.

Según la organización, la cifra representa un aumento del 11,6 % frente al año anterior. Asimismo, indicó que durante el año recibió 12.417.818 kilogramos de productos en donación, lo que permitió ampliar la atención a familias y organizaciones sociales.

La entidad, fundada en 2001 por el cardenal Pedro Rubiano Sáenz, señaló además que su labor contó con el apoyo de voluntarios que aportaron 134.783 horas de servicio.

En cuanto a las estrategias de recuperación de alimentos, el banco informó que, mediante su operación en Corabastos, se rescataron 5.084.700 kilogramos de comida, mientras que a través del Programa de Recuperación de Excedentes Agrícolas (PREA) se recuperaron 4.372.470 kilogramos de frutas y verduras.

Durante el año también se destinaron 13.000 millones de pesos en ayudas humanitarias para apoyar a comunidades afectadas por la ola invernal.

“Este informe refleja la confianza y la generosidad de miles de personas y empresas que respaldan esta misión. Cada donación se convierte en alimento y esperanza para quienes más lo necesitan”, señaló el director ejecutivo de la organización, el padre Daniel Saldarriaga.

Si quiere realizar donaciones, puede consultar la información en la página web del Banco de Alimentos de Bogotá.