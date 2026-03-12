La capital colombiana y varios municipios de la Sabana tendrán este jueves una jornada marcada por cielos mayormente nublados y lluvias de intensidad ligera a moderada, según el pronóstico oficial emitido por el Ideam.

Pronóstico de lluvias en Bogotá y en la Sabana

La capital colombiana y varios municipios de la Sabana tendrán este jueves una jornada marcada por cielos mayormente nublados y lluvias de intensidad ligera a moderada, según el pronóstico oficial emitido por Ideam-Idiger.

El reporte meteorológico, elaborado por el pronosticador Juan Camilo Pérez Torres dentro del convenio entre ambas entidades, indica que las precipitaciones se presentarán de forma intermitente a lo largo del día, con mayor probabilidad en horas de la tarde y en sectores del sur y oriente de la ciudad.

Mañana con lloviznas y alta nubosidad

Durante las primeras horas de la jornada se prevén condiciones mayormente nubosas, acompañadas de lloviznas o lluvias ligeras, especialmente en localidades del sur como Usme y Ciudad Bolívar. No obstante, el informe advierte que podrían registrarse precipitaciones ocasionales en otros sectores de la capital, debido al comportamiento variable de la nubosidad.

Estas condiciones son habituales en el altiplano cundiboyacense cuando predominan masas de aire húmedo provenientes de la región Andina y Amazónica, lo que favorece la formación de nubosidad y lloviznas durante la mañana.

Incremento de las lluvias en la tarde

Hacia la tarde se espera un aumento moderado de la nubosidad, acompañado de lluvias de carácter ligero a moderado en diferentes puntos de la ciudad.

Las precipitaciones se concentrarían principalmente en localidades como Usaquén, Chapinero, San Cristóbal, Usme, Ciudad Bolívar y Santa Fe, mientras que en el resto de Bogotá podrían presentarse lluvias de menor intensidad o episodios aislados.

Este comportamiento responde a la dinámica típica de la tarde en la Sabana capitalina, cuando el calentamiento diurno favorece el desarrollo de nubosidad convectiva y precipitaciones dispersas.

Noche con lluvias ligeras y tendencia a tiempo seco

Para la noche, el pronóstico señala condiciones predominantemente nubosas, con lluvias ligeras en las primeras horas, principalmente en sectores del suroccidente como Ciudad Bolívar y Bosa.

Posteriormente, se prevé una disminución gradual de las precipitaciones, con tendencia a condiciones de tiempo más seco en gran parte de la ciudad. Sin embargo, no se descartan lloviznas ocasionales en zonas del sur y oriente, incluyendo localidades como Chapinero, Santa Fe, Usme y San Cristóbal.

Condiciones similares en la Sabana de Bogotá

El panorama climático para los municipios cercanos a la capital, que conforman la Sabana de Bogotá, será similar al de la ciudad: cielos mayormente nublados, lluvias sectorizadas durante la tarde y temperaturas frescas a lo largo del día.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas emitidas por el Ideam e Idiger, especialmente en horas de la tarde, cuando se prevé mayor probabilidad de precipitaciones en la capital y su área metropolitana.